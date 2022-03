“No es posible que Nacional contrate jugadores mayores de 34 años y provenientes de equipos chicos”

Atlético Nacional tratará de ‘salvar los muebles’ este jueves en un compromiso en el que no tiene margen de error, cuando reciba a Olimpia de Paraguay en el Atanasio Girardot, en el juego de vuelta de la fase II de la Copa Libertadores, donde deberá remontar el 3-1 de la ida.

El ambiente está tenso, y aún más con la salida del entrenador Alejandro Restrepo, a quien le notificaron en las primeras horas del martes que no iba a estar a cargo del elenco ‘verdolaga’ contra ‘el decano’.

En Gol Caracol, dialogamos con León Darío Muñoz, una voz autorizada para referirse al equipo antioqueño, en cuanto a su desafío más próximo como lo es la Copa Libertadores.

El ex atacante ‘no dejó cabos sueltos’ a la hora de ser crítico con los directivos, como con el cuerpo técnico saliente, y algunos jugadores que llegaron para reforzar la plantilla para la presente temporada.

¿Cómo ve el encuentro entre Atlético Nacional y Olimpia de Paraguay?

“Yo creo que va a ser un partido muy difícil para Nacional, vea lo que le ya le pasó a Millonarios que quedó eliminado, un equipo grande en Colombia. Los clubes no se refuerzan y cuando esto sucede, pasan este tipo de cosas. En Nacional pasa lo mismo, cuando los directivos contratan jugadores que no rinden, contratan cuerpos técnicos sin experiencia, eso es lo que acaba ocurriendo. En estos momentos se encuentra en una crisis deportiva y creo yo que está en los jugadores poder revertirlo; incluso si clasifica le tocará Fluminense que es aún más complicado todavía”.

¿Vio apropiado o inapropiado que sacaran a Alejandro Restrepo dos días antes del juego?

“Lo que pasa es que los directivos quieren quitarse la culpa y los responsables son ellos, Restrepo en ningún momento les pidió que lo contrataran, no le dieron la libertad de formar su equipo. Entonces se le echa la culpa al técnico, cuando desde un principio no tenía experiencia y lo estaban ‘mandando a la guerra’, esto ocurre cuando hay entrenadores sin bagaje. Ahora, la culpa cae sobre los directivos, no es posible que se contraten jugadores mayores de 34 años y provenientes de equipos chicos, cree uno que eso ha pesado a la hora que llega la presión y no responden a las expectativas”.

¿Qué pudo analizar de este Olimpia de Paraguay que sacó una ventaja considerable?

“Yo no creo que la remontada sea difícil porque los equipos paraguayos no tienen la misma tradición, Olimpia es un equipo que la mayoría de sus jugadores vienen de las fuerzas básicas, y no es tan complicado de remontar. Nacional tiene los jugadores y las armas para darle vuelta porque está ante un rival que no es lo mismo de décadas atrás”.

¿Qué ocurre en Atlético Nacional que la presión absorbe a los jugadores?

“Si usted analiza bien, Aldair Quintana viene de un equipo chico, Danovis Banguero del Tolima con una presión distinta, Daniel Mantilla de Equidad y es el que más ha rendido. Giovanni Moreno venía de la China y no estaba preparado, Dorlan Pabón es un jugador ya veterano, la mayoría de los futbolistas vienen de equipos chicos. Nacional es el equipo que económicamente puede contratar jugadores de equipos grandes, incluso con dos o tres para que le puedan dar una mano grande, en vez, de contratar tantos jugadores de equipos pequeños”.

¿Por qué se le complicó tanto la serie a Atlético Nacional?

“Yo creo que Nacional no debería estar pasando por esta situación contra un club tan normal como es Olimpia, no es el mismo conjunto de hace muchos años. Es crónica de una muerte anunciada, y en el primer partido ya tienen esta situación. Está en los jugadores poder decir que es de ellos la responsabilidad, y si Nacional queda eliminado, es botar a la basura todo lo que se contrató, lo que se hizo, y eso para sacarlo adelante se hace con valentía, amor propio, hay que tener vergüenza deportiva”.

¿León Darío Muñoz confía en la remontada contra Olimpia de Paraguay?

“Yo particularmente creo que se puede si Nacional está bien, no es un cuadro brasilero que tiene grandes jugadores. Como hincha confío en el plantel, que pongan lo que tengan que poner en la cancha y ahora sí que vayan con más ímpetu, con más ganas, con más aliento, porque en caso de pasar se le viene un rival más pesado”.