"No sé si el Pereira es colombiano, venezolano, ecuatoriano, hondureño, boliviano o amateur”

El pasado martes, Deportivo Pereira jugó por primera vez en la historia en La Bombonera y si bien dio cátedra de buen fútbol en varios tramos del encuentro, no le alcanzó y cayó 2-1 con Boca Juniors por la Copa Libertadores. En Argentina salieron a relucir críticas al 'xeneize' y en una de ellas un periodista se burló del 'matecaña'.

“Boca Juniors, frente a este totalmente humilde, no sé si es colombiano, venezolano, ecuatoriano, hondureño, boliviano, no tengo la menor idea de dónde salió este equipo Pereira, amateur”, fueron las palabras que dio de entrada el comunicador Pablo Carrozza, en su programa en Youtube.

Y es que el argentino le dio con toda a un conjunto 'azul y oro' que ganó con más ganas que fútbol y que venía de una racha tan floja que estrenó hace unos días a Jorge Almirón como DT tras la salida de Hugo Ibarra. “Así y todo, la Conmebol bostera le metió la mano en el bolsillo a Pereira. ¿Saben cuándo? Anulándole el gol cuando la cancha se venía abajo, anulándole aquel tanto por una falta que tuvieron que revisar, revisar y revisar”, dijo el Carrozza sobre el tanto que el club 'rojiamarillo' anotó en el primer acto y que no fue convalidado por la tecnología.

Como es habitual en sus intervenciones, el periodista siempre llama a la polémica, pues no daba crédito de que Boca Junior se viera tan superado en el gramado de La Bombonera por el Deportivo Pereira. Fue tal la diferencia, que Carrozza se lanzó al ruedo para comparar a Ángelo Rodríguez con Dario Benedetto. "Parecía que Pereira era el que salía a buscar a Boca en la mismísima Bombonera", mientras que sobre atacante el 'xeneize´ expresó que "caminó la cancha, no mete, no corre, no juega, no hace un carajo... esa camiseta la usó gente importante".

Lo hecho por el Pereira en Argentina fue muy bueno y no es para menos, tuvo la personalidad de quitarle la pelota al 'xeneize' en su estadio y frente a su hinchada.

El punto negativo se dio por el hecho de no definir las múltiples opciones que creo sobre todo en la primera parte, y de hecho, el técnico del 'matecaña', Alejandro Restrepo, lo dejó claro, pues según él, "hubo jugadas que pudieron haber cambiado el rumbo del juego".

Ahora Pereira deberá esperar hasta el 4 de mayo para buscar su primera victoria en Copa Libertadores y intentará frente a Monagas, de Venezuela, en el estadio Hernán Ramírez Villegas.