Palmeiras vs Corinthians, un derbi paulista en la final de la Copa Libertadores femenina

Palmeiras y Corinthians disputarán un derbi paulista especial en la final de la Copa Libertadores femenina 2023, a la que llegaron con dos sueños de gloria distintos que tratarán de cumplir este sábado en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad colombiana de Cali.

Por un lado están las 'verdao', que buscan coronarse bicampeonas en su segunda participación en el torneo continental. Por el otro, aparecen las 'timao', que tratarán de levantar el trofeo por cuarta vez para convertirse en el equipo que más veces se ha llevado la gloria de la Copa Libertadores femenina.

Los dos clubes brasileños llegan invictos al partido definitivo: Palmeiras ganó todos sus encuentros, mientras que Corinthians venció a todos sus rivales menos al Internacional, al que sólo pudo derrotar por penaltis en las semifinales.

La ilusión verde

Dirigidas por Ricardo Belli, las futbolistas del Palmeiras han mostrado en las canchas colombianas un juego armónico que ha tenido como principal protagonista a la atacante Bia Zaneratto, que acumula seis goles y siete asistencias en cinco partidos.

Palmeiras primer finalista de la Copa Libertadores femenina. Foto: AFP

La artillera ha logrado forjar buenas sociedades con varias de sus compañeras, como Amanda Gutierres, Duda Santos o Lais Estevam que han hecho del equipo paulista una autentica máquina de hacer goles, pues ha anotado 24 veces en cinco partidos.

Para llegar a la final, el equipo venció 5-0 al Barcelona, 6-0 al Caracas y 3-4 al Atlético Nacional para ganar el Grupo A. Luego dejó en el camino a Olimpia, al que goleó 6-0 en los cuartos de final.

En las semifinales le tocó volver a enfrentar al equipo que más lo complicó, al Atlético Nacional, al que venció 3-1 en un partido rocoso en el que Zaneratto y Amanda brillaron.

Sin embargo, no todo han sido buenas noticias para las 'verdao' porque justamente contra las 'verdolagas' se lesionó la centrocampista Andressinha, quien se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y se espera que sea reemplazada en el once titular por la argentina Lorena Benítez.

El poder de Corinthians

Corinthians, dirigidas por Arthur Elias, están invictas, pero no ha logrado mostrar su mejor nivel en el torneo. Pese a ello, venció 1-0 al Colo Colo, 6-0 al Always Ready y 0-5 al Libertad Limpeño, lo que le permitió ganar el Grupo C.

En cuartos de final dejó en el camino al América de Cali con un 4-0, que fue más abultado de lo que demostraron ambos equipos en la cancha, y en semifinales igualó 1-1 con Internacional, al que venció 4-3 en la tanda de penaltis.

La mejor jugadora del equipo ha sido la atacante Millene, que lleva cinco goles y ha logrado sacar de varios atascos a su equipo.

Pero no solo ella ha brillado, también han destacado la veterana Tamires, que ha puesto su experiencia al servicio del equipo; la central Tarciane, que lidera al equipo desde atrás, y la portera Lelê, que ha hecho las mejores atajadas del torneo en los momentos más difíciles.