Palmeiras vs Deportivo Pereira hora y dónde ver el partido de Copa Libertadores

Palmeiras y Deportivo Pereira, se medirán este miércoles, en el duelo de vuelta de cuartos de final de la Copa Libertadores de fútbol, en el estadio Allianz Parque, de la ciudad de Sao Paulo, como reflejo de la buena actuación del equipo 'matecaña', que en su primera participación en el certamen internacional, consiguió el pase a los cuartos de final, el equipo colombiano necesita de un milagro para continuar vivo en el torneo.

Hora y dónde ver el partido EN VIVO ONLINE

El partido por la vuelta de los cuartos de final, de la Copa Libertadores, entre los equipos de Deportivo Pereira y Palmeiras se podrá ver EN VIVO desde las 7:30 p.m., en ESPN y Star+, donde los aficionados podrán vivir toda la emoción de un partido del fútbol sudamericano, entre colombianos y brasileños.

Palmeiras por su cuarta semifinal consecutiva en Libertadores

Tras la goleada que le propinó la semana pasada en el partido de ida en Colombia al Pereira, al conjunto verde de São Paulo le basta un empate o una victoria por cualquier marcador en casa para avanzar, algo que logrará incluso hasta perdiendo por tres goles.

El técnico del Palmeiras, el portugués Abel Ferreira, se niega a reservar parte de sus titulares debido a que no confía en la amplia ventaja y a que la prioridad es volver por cuarta vez consecutiva a semifinales y volver a conquistar el título continental que levantó en 2020 y 2021.

Pero el conjunto paulista también le da prioridad al Campeonato Brasileño, en el que marcha segundo, a once puntos del líder Botafogo, ya que sueña con retener el título que conquistó el año pasado. No obstante, Ferreira podría optar por un once mixto con algunos reservas ante el Pereira porque el domingo tendrá un duro compromiso por la Liga, ya que enfrentará a su tradicional rival de patio, el Corinthians, aunque no terminó de confirmar esa posibilidad. "Tuvimos un viaje (de regreso a Brasil) que nos desgastó física y mentalmente, pero el Palmeiras tiene una gran estructura y profesionales capacitados, y eso nos permite recuperarnos rápido", afirmó al ser interrogado sobre si usaría suplentes.

Ferreira, sin embargo, tendrá que introducir cambios obligados ya que perdió a dos importantes titulares: el extremo Dudu sufrió una grave lesión en la rodilla derecha y se perderá el resto de la temporada, y el centrocampista Gabriel Menino tendrá que cumplir una fecha de suspensión por acumulación de amarillas. Ante tales bajas, lo más probable es que el colombiano Richard Ríos tenga una nueva oportunidad en el centro de la cancha junto a Fabinho o Jailson.

Pereira tras un milagro

El Pereira, que desembarcó el domingo descansado en Brasil porque no tuvo compromisos el fin de semana, tendrá que lograr un milagro el miércoles, ya que hasta ahora ningún club ha conseguido revertir una derrota por 4-0 en eliminatorias de ida y vuelta en Libertadores.

El conjunto colombiano, además, es un debutante en el torneo continental y no sabe lo que es vencer en Brasil.

El técnico del Pereira, Alejandro Restrepo, tendrá que modificar su equipo debido a que el atacante Arley Rodríguez sufrió una grave lesión en el partido del miércoles, por lo que lo más probable es que vuelva a darle la oportunidad a Adrián Balboa. Aldair Quintana; Emiro Garcés, Juan Sebastián Quintero, Carlos Ramírez; Eber Moreno, Jhonny Vásquez, Maicol Medina, Jimer Fory; Juan Pablo Zuluaga, Adrián Balboa; y Ángelo Rodríguez serían los 11 inicialistas del equipo 'matecaña'.