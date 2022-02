"Para el martes contra Millonarios no vamos a pensar en si corro, no vuelvo o en la altura"

Este sábado, Fluminense dio una muestra de su consistencia y venció en el fútbol brasileño a Vasco da Gama por un 2-0 y así quedó con un punto alto de motivación para el duelo del martes 1 de marzo frente a Millonarios, en la vuelta de la fase previa de la Copa Libertadores.

Y después de dicho compromiso, el entrenador Abel Braga atendió a los periodistas y tocó algunos temas relacionados con el duelo con los 'embajadores'.

"Vamos a analizar este grupo que actuó contra Vasco porque el martes quizás pongamos algo de esta gente que lo hizo con gran brillantez”, dijo inicialmente Braga.

El brasileño siguió y comentó que “se comprobó que no hay equipo A o B, Fluminense tiene un buen grupo, dos buenos equipos para competir en muchas competencias este año. Esa es la forma en que lo veo, de cara a enfrentar a Millonarios".

El DT del 'Flu' también opinó que sus dirigidos van a jugar mucho más sueltos y tranquilos en su país.

Así comentó que "el martes el equipo no va a cambiar nada, va a poner intensidad, velocidad. Pero tenemos que dar una mejor respuesta, no estaremos en esa situación de "si corro mucho allí, no vuelvo", por la altura de Bogotá y por lo visto en el juego de Copa".

¿Cuánto quedaron Millonarios y Fluminense en Copa Libertadores?

El partido de ida de Copa Libertadores, en El Campín, terminó con una victoria 1-2 de Fluminense sobre Millonarios. Los azules quedaron con 10 hombres por la expulsión de Eduardo Sosa, al minuto 19, y así fue complicado el trámite del compromiso.