Frente a Bolívar, de La Paz, Junior de Barranquilla conocerá si jugará o no en este 2021 la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana. Sea cual sea su destino tendrá que enfrentar equipos brasileños, que por ahora en nuestro país tienen veto de ingreso, en una normativa del Gobierno Nacional para prevenir el contagio del coronavirus.

La variante brasileña del coronavirus tiene en vilo a los países del continente, justamente, por esa situación en Colombia hay prohibición de ingreso a personas que vengan del ‘gigante sudamericano’.

Héctor Fabio Báez, gerente del equipo atlanticense, habló con el programa ‘Blog Deportivo’, de ‘ Blu Radio’, y manifestó lo que se tiene planeado en las huestes del elenco ‘tiburón’.

Ramón Jesurún: "hasta ahora la Copa América se juega, sin ninguna alteración"

* Brasileños que enfrenten a Junior

“En caso de acceder a fase de grupos, ya sea de Libertadores o Sudamericana, hemos ido adelantado conversaciones con gente del Gobierno Nacional, Conmebol, del Ministerio de Salud y de Deporte para mirar las condiciones de protocolo, que se tienen avaladas para competiciones continentales. Los clubes tenemos protocolos bien exigentes, pero que hemos cumplido”.

Publicidad

* Plan de Junior

"La ventaja que tiene el equipo, es que es en la segunda fecha tendremos rival brasileño. Nosotros todavía tenemos tiempo. Con la intervención del doctor Ramón Jesurún, esperemos que lo brasileños, manteniendo la burbuja, puedan ingresar a acá en Colombia y nosotros podamos ir a Brasil si ningún tipo de inconveniente”.

* Sede alterna

“Como es una situación del Gobierno Colombiano, tendríamos que determinar si en Perú o Ecuador y que haya una sede menos onerosa para los equipos colombianos, pero esperamos que eso no se dé. Esperamos que las conversaciones que se han adelantado tengan buen destino. Queremos que sea acá en Colombia”.

Le siguen apareciendo pretendientes a Duván Zapata, ahora quieren que conquiste el Coliseo romano

* Tema Junior con Deportivo Pasto

Publicidad

“Con todo respeto cuando lees el comunicado (de Pasto y Alberto Santacruz), no dice nada. Nosotros ya instauramos una queja formal para que exista una sanción, porque no es un buen proceder. Una persona no puede decir de un día para otro que los dueños de Junior han comprado títulos. La verdad, no estuvo bien la salida del gerente del Deportivo Pasto”.