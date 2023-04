Paulo Autuori: "La Copa Libertadores es una competición muy complicada"

Atlético Nacional venció este miércoles como visitante por 2-1 al argentino Patronato de Paraná, debutante absoluto en la Copa Libertadores , en un partido por la primera fecha del Grupo H. En un compromiso en el que Paulo Autuori encontró la solución en el segundo tiempo, con una gran actuación de Dorlan Pabón.

Mateo Levato sorprendió al conjunto 'verdolaga' y anotó el gol del conjunto argentino al minuto 2 del compromiso. No obstante, el equipo verde paisa logró reaccionar en la segunda mitad con Dorlan Pabón, quien consiguió dos anotaciones consecutivas: al 76' y 79', y que sirvió para revertir el resultado, en un cotejo que se disputó en el estadio de Colón, en Santa Fe (30 km al sudeste de Paraná).

El conjunto colombiano llegaba como favorito a este duelo inaugural del Grupo H, con la visita a un Patronato que se presentaba por primera vez en competencias internacionales, convertido en el 24º equipo argentino que participa en la Copa Libertadores.

Finalizado el encuentro, Paulo Autuori se refirió a la dificultad del certamen internacional. "Es una competición muy complicada. La gente en Colombia habla de que Atlético Nacional ha ganado dos, pero ya son seis años en los que Nacional se ha quedado, y seis años en Libertadores no son nada. Si uno se acuerda del Flamengo y duró 38 años sin ganar, por ejemplo para hablar de un equipo de mi país, pero son muchos otros gigantes que no han ganado; entonces no es sencillo, tenemos que crecer y jugar en cada partido, entendiendo qué hacemos bien y que no, en simultáneo con el torneo local", expresó el timonel brasileño.

Y complementó con respecto a lo que se viene para Nacional: "Yo voy a necesitar de todos los jugadores porque tenemos muchos partidos, nos vamos a enfrentar a una congestión de partidos, en los que uno tiene que sacar provecho de todo".

Por otro lado, otro de los que habló fue la gran figura del encuentro, Dorlan Pabón. "Sabíamos que era un equipo que juega bien al fútbol y que se defiende bien. Empezando el partido se encontraron el gol, pero nosotros en el segundo tiempo hicimos lo que hicimos en la semana, trabajar y ahí fue cuando se vinieron los goles", comentó el autor del doblete.

"Fue muy rápido el gol, pero tuvimos cabeza fría, tranquilidad, sabíamos que faltaba mucho tiempo y en el segundo tiempo hicimos el trabajo que hicimos en la semana", agregó sobre lo sucedido en el compromiso.

Y complementó, con respecto a la importancia de la victoria en el debut y en condición de visitante, que "es muy importante ganar de visita, ganar los tres puntos y sobre todo en este partido que no era nada fácil. Ahora tenemos dos partidos en casa y tenemos que sacarle ventaja cuando estemos en casa".