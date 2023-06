Paulo Autuori, técnico de Nacional: “No hemos competido en el partido y acá se paga el precio”

Atlético Nacional sufrió una dura derrota 3-0 con Olimpia, de Paraguay, en la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Sobre esta caída, el técnico Paulo Autuori hizo un análisis en rueda de prensa.

“No estábamos enchufados por la manera en la que llegaron los tres goles que es evidencia de eso y ahora tenemos un viaje largo, un partido para nosotros vital contra Alianza Petrolera. En Libertadores ya estábamos clasificados, la mirada desde ahora es metidos en el juego por el torneo, nosotros no pudimos meternos en el partido como deberíamos y cuando eso pasa se paga el precio”, dijo de entrada el estratega brasileño.

Sobre la estrategia, Autuori mencionó que defensivamente ya han tenido presentaciones con línea de tres zagueros centrales y ese no fue el problema por el que sumaron esa caída, este jueves: “Ya hemos jugado así, tenemos alternativas dependiendo el partido”.

Además de eso, el timonel brasileño confesó que aunque era un encuentro importante, su mirada y la de sus dirigidos está puesta en Alianza Petrolera, en la penúltima fecha de los cuadrangulares finales de la liga del fútbol colombiano 2023-I.

Publicidad

“El rival tiene siempre el mérito, no pasa nada, teníamos el partido controlado el primer tiempo, poca contundencia pero con posibilidad de tener el balón. No me preocupa porque hemos pasado por esto, no hemos competido, es la palaba clave, porque cuando este equipo compite tiene chances de conseguir un resultado positivo. Hay que corregir ese comportamiento, es la realidad”, agregó.

Olimpia vs Nacional en Copa Libertadores - Foto: AFP NORBERTO DUARTE/AFP

Y para terminar Paulo Autuori fue contundente en hablar en lo que se le viene a Atlético Nacional en las próximas horas.

“Hay que generar prioridades, estábamos clasificados, la pelea por el primer puesto es importante pero tenemos un partido fundamental el lunes, con viajes largos, entonces no podía meter algunos jugadores, pero el tema no fue eso”, concluyó el técnico al mando del cuadro ‘verdolaga’.

Publicidad

Cabe resaltar que con esta dura derrota sufrida este jueves, en suelo paraguayo, Atlético Nacional perdió el liderato del grupo H de la Copa Libertadores, por lo que en la última fecha deberá ganar y esperar que Olimpia no triunfe, para retomar el primer lugar.

¿Cuándo juega Atlético Nacional en la Liga BetPlay 2023-I?

El lunes 12 de junio, el cuadro 'verdolaga' visitará a Alianza Petrolera en el estadio Daniel Villa Zapata, por la penúltima fecha de los cuadrangulares finales de la liga del fútbol colombiano 2023-I. El duelo está programado para las 7:30 p.m.