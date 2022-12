Paulo César Arango: “A América trajeron jugadores solamente para contentar a la hinchada”

El futbolista, quien tuvo un buen paso por el elenco escarlata entregó su opinión luego del debut del equipo en la Copa Libertadores, estreno en el que cayeron 0-2 a manos de Gremio, de Brasil.

Últimamente los resultados de América de Cali no han sido los mejores. En los tres recientes juegos han acumulado dos derrotas y un empate. Por eso Paulo César Arango entrega su punto de vista sobre el presente de su ‘mechita’.

Sin embargo, pese a que los resultados no se dan, Arango, de 35 años, y quien aún se ilusiona con volver a jugar fútbol profesional, no ve con malos ojos el futuro del equipo en la competencia internacional.

Ahora en Cali, ayudando con el equipo de niños del abuelo de su esposa y queriéndose entrenar para volver al balompié del primer nivel, habló con GolCaracol.com sobre su América.

¿Qué opinión le dejó el debut de América en la Libertadores?

“En el partido de América se notó la experiencia que tiene Gremio jugando la Copa Libertadores, donde se vio que se prepararon bien para jugar este torneo. En medio de las circunstancias del partido ellos aprovecharon y convirtieron”.

Ni meterle corazón le sirvió a América: derrota 0-2 contra Gremio, en su regreso a Libertadores

¿Los jugadores liberaron presión con el debut en Libertadores?

“Lo jugadores de América ganan mucho en todos los sentidos, ahora tienen doble presión, porque ahora tienen que ir a Chile a sacar un resultado, y ahí donde no lo saquen, la situación se va a poner más crítica. Esperemos que los jugadores sepan manejarla y salgan adelante”.

¿Qué tiene para mejorar este América de cara al partido contra U. Católica?

“Por momentos trataba de jugar fútbol, pero a veces le falta corazón. América no tenía volumen de ataque. Habían jugadas en la que solamente estaba Michael Rangel en el área y así es muy difícil llegar al gol”.

¿América tiene nómina Libertadores o solo para la liga colombiana?

“Yo viendo la plantilla que tienen veo que pueden hacer una buena competencia tanto como local, como internacionalmente, pero a modo personal, creo que trajeron jugadores solamente para contentar a la hinchada. América pudo haberse reforzado mucho mejor, porque cualquier jugador va a decir que sí cuando le ofrezcan jugar por los ‘diablos’”

¿Cuál es su opinión de Adrián Ramos?

“Yo en él confió mucho. El nombre de Adrián Ramos dice mucho. Sí, no ha marcado gol, pero los partidos que le he visto, lo he visto sacrificarse y hacer otras cosas que otro no han hecho. Hay que darle tiempo a que se acostumbre al fútbol de acá. Hay que darle espera. Yo sé el jugador que es y lo que puede dar”.

¿Para usted hacen falta Luis Paz y Rafael Carrascal?

“La gente se acostumbró a ver que con ellos se conseguían los resultados, pero creo que lo jugadores que están de titulares lo hacen de la mejor manera y van a dar lo mejor”.

¿Qué opinión tiene del debut internacional de Guimaraes?

“El profe ha hecho bien su trabajo, tiene buenos jugadores con los cuales demostrar la importancia de la institución. Él los conoce bien, él tiene su forma su estructura. Él debe demostrar porqué salió campeón”.

