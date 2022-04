"Perdimos con un equipito chico", dicen en Argentina, tras la derrota de Boca Juniors frente a Cali

El pasado martes 5 de abril, en el estadio Palmaseca, Deportivo Cali dio un verdadero golpe de autoridad, imponiéndose 2-0 sobre Boca Juniors, por la primera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Dicho resultado ha dado de qué hablar, causando un gran revuelo.

Teniendo en cuenta el presente del 'azucarero' en la Liga I-2022 del fútbol colombiano, donde marcha en el puesto 19, con 12 puntos y una diferencia de gol -7, las críticas en territorio argentino hacia el 'Xeneize' no se han hecho esperar, algunas siendo de un fuerte impacto.

Daniel Mollo, periodista y narrador en Argentina, no titubeó al afirmar que los dirigidos por Sebastián Battaglia habían "perdido contra un equipito chico", palabras que no pasaron desapercibidas y le han dado la vuelta al mundo. Eso sí, no fue lo único que expresó.

"Se entretiene uno más con Pitágoras que con este Boca Juniors soporífero que en la primera fecha perdió con un equipito, sí, tengo que decirlo, es chiquitito. Ahora los colombianos me amenazan, me dicen que cómo le digo ‘equipito’ al Cali. Me animo a decirlo”, sentenció.

¿Cuándo vuelve a jugar Deportivo Cali en la Copa Libertadores?

El próximo miércoles 13 de abril, a las 7:00 de la noche, hora de nuestro país, el conjunto 'azucarero' visitará a Corinthians, en la Arena de São Paulo, por la fecha 2 del grupo E, de la Copa Libertadores.

¿Cuándo vuelve a jugar Boca Juniors en la Copa Libertadores?

El próximo martes 12 de abril, a las 5:15 de la tarde, hora de nuestro país, el cuadro 'Xeneize' recibirá a Always Ready, en La Bombonera, por la fecha 2 del grupo E, de la Copa Libertadores.