Polémica conferencia de prensa de Marcelo Gallardo: respondió una pregunta y se fue

Marcelo Gallardo contestó una única pregunta en la conferencia de prensa y se fue. Tras la eliminación de River Plate de la Copa Libertadores, el entrenador argentino protagonizó un momento del que ya está hablando todo el mundo.

Y es que cuando todos esperaban las habituales palabras del estratega ‘millonario’, luego de un partido lleno de polémicas a cuenta del VAR y que tuvo a su equipo muy cerca de la hazaña, después de vencer este martes 2-0 Palmeiras (cayó en el global 3-2), Gallardo dejó a todos con la boca abierta.

“Reconozco y valoro a mis futbolistas, que realmente me han hecho sentir representando. Me siento orgulloso por la postura que han enfrentado el partido. Es una sensación muy plena la que tengo porque cuando uno ve las formas de un equipo y lo representa a uno totalmente, no me queda mucho por decir. Lo que vi hoy (martes) dignifica mi profesión. Le deseo suerte a Palmeiras en la final”, fue lo único que afirmó.

Acto seguido, Marcelo Gallardo se paró y se fue. Para muchos, no quería entrar en más polémicas al verse obligado ante un interrogante que no podía faltar sobre la actuación de la terna arbitral.

Algo que Enzo Pérez, cuestionado en el terreno de juego, también evitó. “Del árbitro no habló, cada uno debe tener su conciencia tranquila. Nosotros la tenemos porque dejamos todo en la cancha”, respondió el mediocampista de River Plate.

