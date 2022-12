A horas del partido entre Atlético Nacional y Nacional de Uruguay , por Copa Libertadores y previsto para las 9 de la noche, en las fueras del hotel en el que se hospedan los visitantes se presentaron protestas y manifestaciones por el paro que se lleva a cabo en Colombia desde el pasado 28 de abril.

Y ante dicha situación, Enrique Campos, dirigentes de los uruguayos, atendió de manera breve a 'TNT Sports' sobre la actualidad en la capital de Risaralda.

Publicidad

"Está claro es que al parecer no están dadas las medidas de seguridad para la tranquilidad total de nuestra delegación. Y eso sí es un hecho, dado que la utilería que debe llegar al estadio varias horas antes ni siquiera pudo salir del hotel. Esos son datos de la realidad, pero más allá de eso preferiría no emitir opinión por un tema de responsabilidad.", expresó Campos hace pocos minutos.

El mismo directivo de los 'charrúas' no entregó adelantos, ni noticias sobre la cancelación del duelo internacional. "Hasta que no haya una decisión final y definitiva de la Conmebol no es conveniente realizar afirmaciones tajantes. La experiencia y los antecedentes de otro tipo nos impiden ser totalmente tajantes y dar la información certera para todos", finalizó.