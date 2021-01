¿Qué dijo Gallardo de Carrascal?: “El equipo sintió el golpe de la expulsión que derivó en el gol”

Este martes, el cuadro que dirige Marcelo Gallardo cayó goleado en el estadio Libertadores de América, por las semifinales de ida de la Copa Libertadores. Jorge Carrascal fue expulsado y fue motivo de conversación en la conferencia de prensa.

Sobre el juego, el timonel del cuadro ‘millonario’ afirmó: “competimos todo el partido. Cometimos errores en un partido que iniciamos bien, con control de pelota y llegadas por el buen juego. Palmeiras estaba relegado tratando de aprovechar la contra hasta el gol que fue una pelota aislada. No habían hecho nada... Eso nos llevó un poco a la confusión, retomamos antes del final del primer tiempo y cuando las cosas podían acomodarse, te hacen un segundo gol por errores nuestros. Y ahí el equipo sintió el golpe y la expulsión de Carrascal derivó en un tercer gol. No nos quedó otra que sufrir el partido lo menos posible".

Un desconocido River Plate perdió 0-3 contra Palmeiras, en Libertadores: Carrascal fue expulsado

Al recibir tres goles dijo “es una noche fácil para caer en la crítica cuando sufrís con las ventajas que dimos. No voy a caer en esa. Justifico la derrota en hacernos cargo en los errores, que no solemos cometernos. Somos un equipo que toma riesgos y a veces se pagan”.

Desde ya piensa en cómo afrontar la mentalidad de sus jugadores “trataremos de hablar internamente. Cuando caes de esta manera es muy fácil repartir la crítica para todos lados... Como conductor asumo la responsabilidad y hay que hacer una autocrítica para adentro y mantener la mente fría. Hay que tratar de tener esa noche en la que uno sueña y en la que te salen todas”.

Jorge Carrascal fue expulsado con River Plate: falta e intento de patada contra Menino

Publicidad

De cara al duelo de vuelta, en Sao Paulo sentenció “tenemos que aferrarnos a lo que somos, a los que no ha dado la convicción y la seguridad de habernos sostenido en el tiempo, en la victoria, en la derrota y no dejar de competir de una manera digna. River es respetado en Sudamérica por nuestro estilo y veces tenés noches que te dan un duro golpe. No va a hacer fácil, pero todo puede pasar”.