¿Qué posibilidades de clasificar tiene Atlético Nacional tras perder contra Argentinos Juniors?

Final de película en este grupo. Luego de los resultados de la fecha 5, Atlético Nacional , Universidad Católica y Nacional de Montevideo siguen con vida en busca de un cupo a octavos de final.

En el estadio Diego Armando Maradona, los 'verdolagas' tuvieron la posibilidad de ganarle a Argentinos Juniors , hacerse con los tres puntos y tomar una ventaja considerable con relación a los demás.

Sin embargo, no fue así. El cuadro antioqueño no aprovechó y, con la derrota 1-0, deberá jugarse la vida en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021 .

Hasta el momento, el equipo argentino es líder en solitario con 12 puntos, ya clasificado a la siguiente ronda del torneo continental. Razón por la que será juez con su cupo asegurado.

Universidad Católica se ubica en segundo lugar con seis unidades y una diferencia de -2. Posteriormente, está Atlético Nacional con cinco puntos y una diferencia de -1.

Por último, pero para nada lejos de los dos clubes nombrados anteriormente, Nacional de Montevideo dice presente en la cuarta posición con cinco puntos y una diferencia de -3.

Teniendo en cuenta que Atlético Nacional visitará a la Universidad Católica en la sexta fecha y Nacional de Uruguay recibirá a Argentinos Juniors, todos comienzan a hacer cuentas.

Infortunadamente, el equipo de Alexandre Guimarães no depende de sí. Deberá ganar y estar atento al resultado de Argentinos vs. Nacional (U) para no ser superado en diferencia de gol.

Cualquier otro resultado (empate o derrota) hará que el verde paisa diga 'adiós' a la Copa Libertadores. Panorama poco alentador para los colombianos.