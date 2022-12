¿Quién debe atajar en River Plate? Preparadores de arqueros colombianos aconsejan a Gallardo

Y ahora, ¿quién podrá salvarnos? Es la pregunta que, seguramente, se estarán haciendo en River Plate. El alto número de contagios (20) por coronavirus en la plantilla puso en jaque al club para su partido de Copa Libertadores ante Independiente Santa Fe, este 19 de mayo, desde las 7:00 p.m.

Yulián Anchico: "Santa Fe no ha mostrado el carácter para que uno piense que puede ganar el partido"

Publicidad

Entre los afectados, se encuentran los arqueros registrados para el torneo continental. Razón por la que el 'millonario' pidió a Conmebol que los dejaran registrar un guardameta. Sin embargo, el organismo que regula el fútbol del continente no le dio el visto bueno, generando un dolor de cabeza.

Entonces, ¿qué hacer? La única solución que le queda al director técnico Marcelo Gallardo será depositar su confianza en un jugador de campo para que oficie como arquero desde el pitazo inicial. Panorama bastante complicado para los argentinos. Y es que no es una situación nada habitual.

Por eso, en GolCaracol.com hablamos con dos preparadores de arqueros del Fútbol Profesional Colombiano, quienes nos contaron cómo afrontar este momento, qué hacer y qué medidas tomar con el fin de que el equipo no se vea tan afectado y menos en un duelo tan decisivo por el Grupo D.

Diego Rojas, preparador de arqueros de Millonarios, fue claro en sus declaraciones: “Es complejo porque es una posición que se entrena desde chico. Habría que darle tips sobre cómo armar la barrera, cómo pararse en los tiros libres y tiros de esquina, traslaciones, explicarle cosas muy puntuales. Que se sepa ubicar en el arco”.

Publicidad

No será la primera vez que un jugador de campo tape con River Plate: Juan Pablo Ángel ya lo hizo

“En los juegos recreativos, uno como preparador de arqueros mira qué jugadores de campo tienen buenas condiciones para ello. Supongo que en River harán lo mismo tendrán un plan B, C o D. Además, a quien le toque, estará tranquilo porque no tiene responsabilidad. No es su posición. No tendrían tanta presión”.

Publicidad

Sobre esto último, Víctor Cabezas, preparador de arqueros de La Equidad, difiere un poco, ya que, si bien “no es su función, no se le excluye de las responsabilidades. Si se determina que será el arquero, deberá asumirlo con seriedad y buscando el beneficio para todos”.

Eso sí, Cabezas sí concuerda en la forma como 'el millonario' deberá elegir a quien estará bajo los tres palos: “Durante los entrenos recreativos, se miran jugadores que tienen ciertas aptitudes en esa posición de guardameta. Sabiendo eso, se aprovechan los días para un poco más de planificación. Se harán recomendaciones que ayuden al jugador de campo a actuar de mejor manera bajo los tres palos”

¿Quién será el jugador de campo que atajara contra los cardenales? La respuesta solo la tienen Marcelo Gallardo, sus dirigidos y su cuerpo técnico.

Sebastián Gómez

Publicidad

Periodista de GolCaracol.com

En Twitter: @sebasgomez05