Rafael Di Zeo mostró su enojo: “Es una vergüenza, pusieron una alerta como si fuera terrorista”

El líder de la barra brava de Boca Juniors vino a Colombia para poder presenciar el partido de los ‘xeneizes’ contra Tolima, en Ibagué, pero fue deportado a Argentina y a su llegada dio sus declaraciones.

Rafael Di Zeo, uno de los barra brava más reconocidos de Boca Juniors, fue deportado de Colombia , cuando se dirigía a ver el partido contra Tolima, por la Copa Libertadores.

A su llegada a Argentina, el hincha de los ‘xeneizes’ le dijo a los medios de comunicación que lo que pasó "es una vergüenza, me lo hacen a mi porque soy conocido, todos pudieron entrar menos yo".

Por otra parte, señaló en declaraciones recogidas por 'Clarín' que fue tratado como un terrorista y que le violaron “sus garantías”. "Acá la única realidad es la verdad, y es que yo no incumplo nada, entonces las medidas tienen que ser claras. No me pueden violar las garantías constitucionales. Yo no incumplo nada. No pueden violar libremente mis garantías"

Di Zeo concluyó diciendo en tono de enojo que "me saltó una alerta roja como si fuera un terrorista, para ellos es algo grave. Se piensan que soy el jefe de la ETA y cuando se dan cuenta de que es por una contravención se ríen del país. ¿Dónde está la ley acá?".

Boca Juniors se enfrentará este miércoles, a las 7:30 p.m., a Tolima, en la ciudad de Ibagué, en partido válido por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

