Rafael Dudamel: "Por como le competimos a Corinthians, sé que lucharemos hasta el último partido"

A pesar de haber hecho un buen planteamiento táctico, que le complicó la vida a Corinthians, en el Neo Química Arena, no fue suficiente y Deportivo Cali terminó perdiendo 1-0, tras un autogol de José Caldera, haciendo que se escapara un punto muy valioso.

Eso sí, el entrenador del equipo 'azucarero', Rafael Dudamel, se mostró contento por lo hecho en cancha por parte de cada uno de sus dirigidos. Así lo dejó claro en rueda de prensa, posterior al compromiso, válido por la segunda fecha de la Copa Libertadores.

"La derrota al final es derrota, pero la forma como competimos acá, me deja la certeza que vamos a luchar hasta el último partido de la fase", expresó el director técnico. Recordemos que, en la primera fecha, los vallecaucanos vencieron 2-0 a Boca Juniors.

Pero no fue de lo único que habló. En su intervención, hizo referencia a la lesión que sufrió Guillermo Burdisso, quien no pudo terminar el juego. "Tuvo una contusión en su cadera derecha en un tiro de esquina, le dimos el inicio del segundo tiempo, pero no pudo continuar y lo sustituimos", sentenció.

