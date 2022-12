Rafael Santos Borré fue confirmado como titular para el partido de River Plate y Boca Juniors

El delantero colombiano volverá a ser inicialista, como en el duelo de ida por las semifinales de la Copa Libertadores, en el que marcó un gol en el 2-0 a favor. Juan Fernando Quintero y Jorge Carrascal serán suplentes en el elenco ‘millonario’.

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, anunció este lunes que el Millonario jugará el martes ante Boca Juniors en la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores con la misma alineación titular que se impuso por 2-0 en el partido de ida que se jugó en el Monumental.

Franco Armani, Gonzalo Montiel, Javier Pinola, Lucas Martínez Quarta, Milton Casco, Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Exequiel Palacios, Nicolás de la Cruz, Matías Suárez y Rafael Borré conformarán el once inicial de River Plate.

"A veces no tengo la necesidad de esperar hasta último momento y esta es una de ellas. No porque no tenga que ocultar nada sino porque estoy convencido y tengo la seguridad de que los jugadores que van a salir al campo son los que mejor están y van a responder en un partido clave", afirmó Gallardo en rueda de prensa.

"Además, tengo un banco muy fuerte y eso me da seguridad de que si debo hacer una modificación tengo las variantes para hacerla", añadió.

'El Muñeco' dijo que están "enfocados" y "con mucho entusiasmo" porque quieren "lograr la clasificación".

Además, se diferenció de Gustavo Alfaro, el entrenador de Boca Juniors, quien aseguró que el partido de este martes es el más importante de su carrera.

"El partido de mi vida ya lo jugué, fue a fin de año en Madrid. Este es un partido muy importante, un nuevo desafío", afirmó.

El 9 de diciembre de 2018 River Plate se impuso a Boca Juniors por 3-1 en el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores y se consagró campeón ante su clásico rival.

El vencedor del cruce que finaliza este martes jugará el 23 de noviembre en el Estadio Nacional de Santiago de Chile ante el Gremio o el Flamengo, que en el partido de ida empataron 1-1 y que jugarán la vuelta este miércoles.