Rafael Santos Borré y Jorge Carrascal, listos para las semifinales de Libertadores con River Plate

River Plate , campeón de la Copa Libertadores en 1986, 1996, 2015 y 2018 y subcampeón en 1966, 1976 y 2019, recibirá este martes en el partido de ida de las semifinales al Palmeiras , que fue campeón en 1999 y es el equipo que obtuvo mejores resultados en esta edición del torneo.

El duelo, sin un claro favorito, se jugará a las 7:30 hora colombiana en el estadio de Independiente, el Libertadores de América, porque el Monumental de Buenos Aires está siendo refaccionado.

River Plate empató el sábado 2-2 ante Boca Juniors en una nueva edición del superclásico del fútbol argentino.

Sin embargo, ambos equipos jugaron con modificaciones en las alineaciones para que algunos futbolistas puedan descansar con miras a las semifinales de la Copa Libertadores.

Con ese empate y a falta de una jornada para que termine la segunda fase de la Liga argentina, River Plate se mantuvo segundo del Grupo A de la Fase Campeonato con ocho puntos, misma cantidad que Boca Juniors, pero con peor diferencia de gol.

El lateral izquierdo Milton Casco aparece en la lista de convocados a pesar de que no juega desde el 27 de diciembre, cuando sufrió una distensión en el isquiotibial izquierdo.

El otro lateral izquierdo, Fabrizio Angileri, también se lesionó en los últimos días y quedó fuera de la nómina de citados.

Si Casco no está en óptimas condiciones físicas, lo más probable es que el zaguero Javier Pinola juegue como lateral izquierdo.

"Me sentí muy bien. Hay que mentalizarse y comprometerse con lo que necesita el grupo y con lo que quiera el técnico. No iba a poder hacer el trabajo de Milton y Fabrizio, porque hacía mucho no jugaba (en esa posición) pero intenté hacérsela complicada (al rival)", dijo Pinola al canal TNT.

El delantero Julián Álvarez, que es suplente pero el sábado no fue al banquillo ante Boca por un dolor en la zona lumbar, también está entre los convocados.

El capitán del Palmeiras, el experimentado centrocampista Felipe Melo, no viajó a Argentina porque se está recuperando de una fractura en el tobillo izquierdo.

En cambio, el delantero juvenil estrella de 18 años Gabriel Verón, los centrocampistas Patrick de Paula y Zé Rafael y el goleador Rony dejaron atrás diversas molestias físicas y están a disposición del entrenador portugués Abel Ferreira.

Verón, que se recuperó de una lesión en el muslo derecho, se perfila como titular.

Fereira también deberá decidir si vuelve a incluir en el equipo a Zé Rafael o si mantiene a Danilo.

El Palmeiras llega motivado porque el miércoles pasado consiguió la clasificación para la final de la Copa de Brasil, en la que enfrentará al Gremio de Porto Alegre, tras derrotar a domicilio por 0-2 al América de Belo Horizonte.

En la Liga brasileña, con la victoria del 27 de diciembre por 1-0 sobre el paulista Bragantino, el Palmeiras marcha en la sexta posición con 44 puntos, a doce del líder Sao Paulo.

El 'Verdao' no perdió ningún partido en esta edición de la Libertadores y acredita un invicto de diez partidos en el torneo.

Ferreira asumió el 2 de noviembre y dirigió 17 encuentros, de los cuales ganó 11, empató 4 y perdió 2.

El partido de vuelta ante River Plate se jugará el 12 de enero en el estadio Allianz Parque de Sao Paulo y el que se imponga se enfrentará en la final al Santos brasileño o al Boca Juniors argentino.

- Alineaciones probables:

River Plate: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Javier Pinola, Paulo Díaz, Milton Casco, Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz, Ignacio Fernández, Jorge Carrascal, Matías Suárez y Rafael Santos Borré.

Entrenador: Marcelo Gallardo.

Palmeiras: Weverton, Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez, Viña, Patrick de Paula, Zé Rafael, Raphael Veiga, Gabriel Veron, Rony y Luiz Adriano.

Entrenador: Abel Ferreira.

Árbitro: el uruguayo Leodán González.

Estadio: Libertadores de América, de la provincia de Buenos Aires, con capacidad para 52.000 espectadores.

Hora: 7:30 hora colombiana.