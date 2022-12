River Plate busca una opción diferente a la de Santos Borré para atacar en la Libertadores

El club argentino tiene derecho a reforzarse para afrontar la llave semifinal contra Lanús. El DT Gallardo busca un referente en el área.

En River Plate aún hay dudas sobre el ataque. El equipo ‘millonario’ cuenta con el colombiano Rafael Santos Borré e Ignacio Scocco como delanteros, pero el técnico Marcelo Gallardo quiere un refuerzo más para afrontar la semifinal de la Copa Libertadores, contra Lanús. Para esa instancia, los clubes pueden inscribir tres nuevos futbolistas. Eso sí, que no hayan participado en las rondas previas del torneo.

Y el que más fuerza tiene entre la dirigencia, además de los ya confirmados Nicolás de la Cruz y Marcelo Saracchi (ambos uruguayos), es el hoy atacante de Banfield Darío Cvitanich. Tampoco disgustan -según la prensa local- Franco Soldano (Unión).

"Dependerá de si es posible o no, porque no es fácil. No hay que mentirle a la gente, es muy difícil traer a alguien en este contexto. Los jugadores están en sus clubes y nadie sale de un día para el otro. Todos los equipos ya están armados", explicó el propio Gallardo en declaraciones recogidas por el portal 'infobae.com'

