River Plate y Lanús, a cuartos de final de la Copa Libertadores

Los equipos argentinos se impusieron a Guaraní (3-1 global) y The Strongest (2-1), respectivamente. Este miércoles siguen las definiciones.

River Plate y Lanús se convirtieron este martes en los primeros clasificados a cuartos de final de la Copa Libertadores de América-2017.

Publicidad

El elenco 'millonario', tres veces campeón de la Libertadores (1986, 1996 y 2015) eliminó en octavos al paraguayo Guaraní, mientras que Lanús dejó por el camino a Th Strongest de Bolivia.

River, que había abrochado media clasificación en el partido de ida, en Asunción (2-0), sufrió este martes en su estadio, el Monumental de Buenos Aires, para empatarle de atrás 1-1 al elenco paraguayo.

Su goleador Lucas Alario a los 51 minutos le dio la igualdad a River, que se había ido al descanso en desventaja y preocupado por el gol convertido por el uruguayo Marcelo Palau a los 45+1.

En cuartos de final, River tendrá como adversario al vencedor de la serie que sostienen el brasileño Atlético Mineiro y el boliviano Jorge Wilstermann, que se impuso en el primer partido en Cochabamba por 1-0.

Publicidad

Lanús por su parte venció de local por 1-0 a The Strongest con un gol de su histórico goleador José Sand a los 85 minutos.

El elenco granate, que se había traído un empate de La Paz en la ida (1-1) fue más que su rival pero le costó perforar la valla boliviana, hasta que faltando cinco minutos para el final el 'Pepe' Sand le dio la victoria y la clasificación.

Publicidad

En cuartos de final, Lanús jugará contra el vencedor de la serie que disputan San Lorenzo y Emelec de Guayaquil.

Tras el encuentro, el Dt de The Strongest, el venezolano César Farías empezó a despedirse del equipo boliviano.

El exentrenador de la vinotinto dijo que se siente "más afuera que adentro" de The Strongest y reconoció que "mi contrato se vencía con el resultado de este partido".

Vea: Golazo de Edwin Cardona con Boca Juniors: un misil imparable frente a Banfield

Publicidad

"El contrato se terminó y había una cláusula para seguir mientras se avanzaba en la Copa. No me han hablado los directivos para renovar, por lo que entiendo que no voy a seguir. Hay que estar tranquilos y ver qué pasa más adelante", agregó Farías.

El miércoles proseguirá la ronda de vuelta de octavos de final con tres partidos: En Poro Alegre el Gremio recibe a Godoy Cruz de Argentina, en Sao Paulo el Palmeiras hace lo propio con el Barcelona de Ecuador y en Belo Horizonte el Atlético Mineiro es local contra el Jorge Wilstermann de Bolivia.

Publicidad