Rodolfo D'Onofrio, presidente de River: ''A Gallardo lo tratan casi como un delincuente''

El mandatario del cuadro millonario se mostró indignado y molesto por el trato que la Conmebol ha tenido con el tema de la suspensión del técnico argentino.

El presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, dijo este miércoles que la Conmebol trata al entrenador de River, Marcelo Gallardo, "casi como un delincuente" al prohibirle ingresar a la Bombonera en el partido de ida de la final de la Copa Libertadores frente a Boca Juniors de este sábado.

"Está en el reglamento pero debe ser modificado. Estoy molesto y mal porque llegaron a un extremo. Nuestra Constitución Nacional establece claramente que una persona puede transitar libremente por donde quiera y puede ir a un campo de juego a ver un partido de fútbol", sostuvo D'Onofrio en diálogo con 'Radio Rivadavia'.

"¿Cuándo aparece el derecho de admisión? Cuando alguien es un delincuente o cuando puede provocar una situación que no brinde seguridad. Aplicarle el derecho de admisión a Gallardo... ¿De dónde sale esto? ¿Qué derecho tienen? Es cierto que incumplió un reglamento y debe ser sancionado, pero no llegar a este extremo en el que casi es tratado como un delincuente", añadió.

Gallardo fue sancionado con cuatro partidos sin poder dirigir, el primero de ellos sin siquiera poder entrar al estadio, por haber dado indicaciones a sus jugadores en la vuelta de las semifinales con el Gremio.

En ese entonces había sido castigado por un partido de suspensión porque su equipo se demoró más de lo habitual en regresar al campo en el entretiempo.

"River hizo una presentación en la Conmebol por el tema Gallardo. Junto a (Daniel) Angelici (presidente de Boca) le pedimos a Claudio Tapia (presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)) que como representante de la AFA pida un cambio de reglamento sobre estas cuestiones", señaló el directivo.

"River entró tarde al segundo tiempo del primer partido con Gremio porque (Gonzalo) Montiel se cayó en la escalera rumbo a la cancha y por eso sancionan al técnico. Pónganle una multa al club. Gallardo siempre tuvo un comportamiento ejemplar y no solo no puede estar en el campo de juego sino tampoco en el vestuario ni en la cancha. No exageremos", dijo.

D'Onofrio aseguró estar "molesto" con esta determinación porque en Argentina "hay libertad para transitar" y se "acabaron los impedimentos hace muchos años".

"Estamos en democracia. Hay cosas que no corresponden. Gallardo no cumplió un reglamento y que cumpla la sanción, pero de ahí a que no le permitan ingresar al estadio. No trató mal a nadie, no tuvo problemas con un árbitro. Hay que aceptar la suspensión pero debo plantear la cuestión. Y no tengo dudas de que se va a cambiar", concluyó.

