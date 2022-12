Santa Fe definió sus convocados para enfrentar a Emelec, por Copa Libertadores

El elenco capitalino, que ya se encuentra eliminado de la competición, quiere asegurar el tercer puesto que le permita acceder a la Copa Suramericana, para eso no debe recibir más de dos goles contra el equipo ecuatoriano.

Santa Fe quiere tener un poco de respiro y no dar como perdida la temporada, luego de no clasificar a los play-offs de la Liga Águila y no tener opciones de clasificar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores.

El equipo dirigido actualmente por Agustín Julio, quiere salvar el semestre y lograr la clasificación a Copa Suramericana, si asegura el tercer puesto de su grupo.

El partido contra Emelec, en Ecuador, se disputará este miércoles a las 7:45 p.m., en el estadio George Capwell.

Ésta es la lista de viajeros de Santa Fe:

Arqueros: Róbinson Zapata y Leandro Castellanos.

Defensas: Leyvin Balanta, William Tesillo, Víctor Giraldo, José Moya, Carlos Arboleda y Carlos Henao.

Mediocampistas: Jonathan Herrera, Baldomero Perlaza, Sebastián Salazar, Juan Daniel Roa y Yeison Gordillo.

Delanteros: Anderson Plata, John Pajoy, Ruben Bentancourt, Brayan Fernández y Wilson Morelo.

