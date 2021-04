Santa Fe, 'en la olla' y ahora gastándole todo a Fluminense, por el juego de Libertadores en Armenia

Todo un rollo se le armó a Santa Fe con el cambio obligado de sede del partido de Copa Libertadores frente a Fluminense, de Brasil. Y es que ante las restricciones en Bogotá por los crecientes contagios del coronavirus, los 'cardenales' recibirán al club brasileño en el estadio Centenario, de Armenia.

En ese orden de ideas, a la dirigencia de los 'leones' no solamente le correspondió armar su traslado a la capital del Quindío, sino que también tuvo que costear y organizar el viaje de la delegación de los brasileños, de 54 personas entre jugadores, cuerpo técnico y dirigentes.

"El golpe para las finanzas de Santa Fe es durísimo. El solo avión para llevar a los 54 de Fluminense, más los balones y todo lo que trajeron, les cuesta arriba de los 100 millones de pesos. Eso, más el charter en el que tienen que ir los de Santa Fe a Armenia", contó Javier Hernández Bonnet, nuestro director general, en 'Blog Deportivo', de ' Blu Radio'.

Además, agregó que "saben que lo que más duele es el tema deportivo, porque se sabía que no había mejor ventaja que jugar en la altura. Hicieron gestión en Manizales y no pudieron; en Pasto también, pero no le respondieron. Así que tan pronto despachen a Fluminense, van a hacer la gestión para jugar en Tunja contra Junior".

El equipo 'cardenal' debió cubrir los gastos del visitante brasileño, por reglamentación de la Conmebol y por haberse visto obligado a no actuar en su sede natural del estadio El Campín, de la capital colombiana.