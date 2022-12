Santos Borré quiere revancha: "Jugar la final de la Libertadores es mi cuenta pendiente"

El delantero colombiano se sinceró con la web oficial del club ‘millonario’, luego de haber logrado una clasificación histórica frente a Boca Juniors.

Rafael Santos Borré dialogó con la web de la ‘banda cruzada’ y reiteró su ilusión de jugar la final de la Copa Libertadores con River Plate, frente a Flamengo, el próximo 23 de noviembre.

“Tengo la cuenta pendiente de jugar una final de Copa Libertadores. Siempre me he recalcado no haber podido estar en Madrid, era un partido muy lindo, se lo decía a mis compañeros. Ahora tengo la revancha, va a ser algo personal. Ojalá que pueda participar, eso es lo lindo que tiene el fútbol”. Explicó el atacante.

El jugar dos finales, es un mérito que no cualquier jugador obtiene, y el barranquillero de 24 años podría ser uno de ellos:

“Estoy contento por el momento que está viviendo el equipo, la felicidad de haber llegado a otra final es indescriptible, se viene haciendo un gran trabajo, no era fácil meterse en otra final y lo logramos”.

Un Borré que venía de menos a más, hace que en este momento esté en una etapa brillante en su carrera:

“Los compañeros me ayudaron mucho, el grupo me llevó de la mano. Tuve un cambio de mentalidad cuando me dí cuenta de que con lo que tenía individualmente no iba a ser suficiente. Tuve que agregar nuevas cosas que me brindó el fútbol argentino. Ahora estoy más adaptado y quiero seguir ganando más con esta camiseta”.

Acá declaraciones de Rafael Santos Borré:

🎙️ "Jugar la final de la Copa Libertadores es mi cuenta pendiente"@RafaelBorre_, en exclusiva con el Sitio Oficial. ¡Dale play! pic.twitter.com/LmiVgTySo9 — River Plate (@RiverPlate) October 26, 2019