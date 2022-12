Santos se burló de la eliminación de Independiente en Copa: “Voy a festejar tu sufrimiento”

El equipo brasileño publicó un polémico mensaje en sus redes sociales tras la derrota 3-1 del equipo argentino, este martes, contra River Plate, en Libertadores.

Santos e Independiente se enfrentaron en los octavos de final de la Copa Libertadores, pero tras la mala inclusión de Carlos Sánchez por parte del equipo paulista en el encuentro de ida, los brasileños enfrentaron el duelo de vuelta con el marcador adverso de 3-0.

Tras la sanción de la Conmebol, que clasificó al elenco de Avellaneda a los cuartos de final del certamen internacional, Santos se quejó de la forma en la que el equipo argentino logró el paso a la siguiente ronda.

Sin embargo, el equipo paulista no olvidó ese episodio que vivieron y este martes se burlaron a través de sus redes sociales, luego de la eliminación de Independiente a manos de River Plate.

"Llora! No voy a llamar, no voy a llamar, llegó la hora, me vas a pagar, puede llorar! Puede llorar! Es tu castigo, se peleo conmigo sin tener por qué, yo voy a festejar, voy a festejar. Tu sufrimiento, tu penar" (Voy a Festejar)”, publicó Santos en su cuenta de Twitter.

👋🏻 @Independiente https://t.co/ECSYZLZqxD — Santos Futebol Clube (de 🏡) (@SantosFC) October 3, 2018

