Sebastián Battaglia: "Tuvimos las opciones más claras; nos vamos con una derrota que nos duele"

Mal arranque de Copa Libertadores para Boca Juniors. Este martes 5 de abril, perdió 2-0 con Deportivo Cali, en el estadio de Palmaseca, por la fecha 1 de la fase de grupos. Frente a ello, el director técnico del 'Xeneize', Sebastián Battaglia, habló en rueda de prensa, dejando claro que, en su opinión, su equipo se mostró mejor en el terreno de juego.

"Estábamos haciendo un partido muy correcto, todo era bastante parejo. Una pelota quieta terminó abriéndolo, pero, en el primer tiempo tuvimos dos o tres situaciones para convertir. Tuvimos las más claras. En el segundo, no pasaba nada y por una pelota parada se abre", expresó en un inicio.

Pero no fue lo único de lo que se lamentó, ya que, posteriormente, expresó que "nos vamos con una derrota que duele". Asimismo, aclaró que "las que tuvimos no las pudimos concretar. Hay que mejorar en eso, mejorar en el juego, sostener la intensidad en mayor tiempo del partido."

Por último, se refirió al otro compromiso de su zona, donde Always Ready se impuso 2-0 a Corinthians, dando una de las grandes sorpresas en este inicio del certamen. "Son once contra once y tenemos la exigencia por lo que significa el nombre de nuestro club. Que haya ganado Always Ready no me sorprende. Es una cancha difícil, donde hay altura", dijo.

"La Copa Libertadores es difícil. Nuestro equipo hizo un partido correcto, con equivocaciones que nos cuestan el partido. Y nos vamos con una derrota", sentenció en rueda de prensa.

¿Cuándo vuelve a jugar Boca Juniors en la Copa Libertadores?

El próximo martes 12 de abril, a las 5:15 de la tarde, hora de nuestro país, el cuadro 'Xeneize' recibirá a Always Ready, en La Bombonera, por la fecha 2 del grupo E, de la Copa Libertadores.