Sebastián Verón se vuelve a retirar: contra Nacional, en Medellín, sería su adiós

La ‘Bruja’, futbolista y presidente de Estudiantes, anunció su decisión este viernes tras aceptar encargarse de las selecciones juveniles de Argentina.

A sus 42 años, Juan Sebastián Verón se retira por tercera vez del fútbol activo. Había regresado para participar en la Copa Libertadores con Estudiantes, equipo del que, además, es su presidente. Pero este viernes anunció que no va más. Lea también: Con un pie afuera de la Libertadores: Nacional volvió a perder, 1-0 con Estudiantes.

Publicidad

Su nuevo rol como encargado de las selecciones juveniles de Argentina le impedirá seguir detrás del balón. Participará en uno o dos compromisos más, por lo que frente a Nacional, en el partido de vuelta del Grupo 1 de la Copa Libertadores en Medellín, podría dar su adiós definitivo. Justamente, contra los antioqueños en La Plata, estuvo 55 minutos. Tiempo justo para hacerle daño al conjunto colombiano, que cayó 1-0.

"Ganas no me van a faltar nunca, pero la idea es jugar este partido por la Copa, el otro y ya no jugar más", explicó Verón en entrevista con ‘Radio Continental’ de Argentina.