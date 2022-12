Sebastián Villa jugó en el empate 0-0 de Boca Juniors con Liga de Quito, por Copa Libertadores

El atacante colombiano estuvo desde antes de finalizar el encuentro, tras la lesión sufrida por Eduardo Salvio. Con la igualdad los ‘xeneizes’ clasificaron a las semifinales del certamen, ya que habían ganado 3-0 en el duelo de ida.

Boca Juniors no pasó mayores problemas, no sintió tanta presión por el resultado obtenido en el partido de ida y este miércoles no pasó del empate 0-0 con Liga de Quito.

En el duelo no estuvo ningún futbolista colombiano de titular, pero Sebastián Villa entró antes de finalizar el primer tiempo, tras la lesión de Eduardo Salvio. Por su parte, Frank Fabra y Jorman Campuzano fueron suplentes.

Ahora, Boca Juniors tendrá que esperar su rival en semifinal del ganador de la llave entre River Plate y Cerro Porteño.

Boca Juniors igualó sin goles con Liga de Quito este miércoles y gracias al 0-3 que logró en el choque de ida selló su pase a las semifinales de la Copa Libertadores.

Tras esta clasificación, el Xeneize accedió por décima vez en este siglo a las semifinales y por decimoséptima oportunidad en un certamen continental que se disputa ininterrumpidamente desde 1960.

Sin goles, los grandes protagonistas de la noche en la 'Bombonera' fueron las lesiones musculares de Eduardo Salvio y Ramón Ábila, de Boca, y la fractura de Christian Cruz, de Liga.

En el primer tiempo, Boca salió decidido a buscar ampliar la diferencia lograda en Quito, al punto que en el minuto 8 Ábila, tras una asistencia de Alexis Mac Allister, sacó un remate que se fue cerca del arco defendido por Adrián Gabbarini.

Luego fue el turno de dos golpes de cabeza de Lisandro López, el segundo en el minuto 15 que fue una clara situación con un remate que se fue muy cerca de la portería defendida por Gabbrarini.

Liga tardó para acomodarse y en el minuto 19 tuvo una situación clara con un pique al vacío de José Ayoví que luego de ganarle la espalda al defensa Wigandt sacó un remate cruzado que se fue cerca ante la rápida salida de Esteban Andrada.

En el minuto 30 Liga sufrió un momento de estupor con la grave lesión del 'Chavo' Cruz, que en el esfuerzo por salvar su portería se fracturó el tobillo derecho.

En el minuto 56 Boca tuvo su situación más clara con un centro frontal que le quedó al colombiano Sebastián Villa, quien sacó un furibundo remate que se estrelló contra el travesaño.

Liga tuvo después sus mejores minutos en la Bombonera: primero a los 67 con un cabezazo de Julio Santos, y luego en el 72 un error en defensa de Carlos Izquierdoz dejó a Jhojan Julio Palacios de cara a la portería, lo que exigió una providencial salvada de Lisandro López para enviar la pelota al córner.

- Ficha técnica:

0. Boca Juniors: Esteban Andrada; Marcelo Weigandt, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Más; Eduardo Salvio (m.43, Sebastián Villa), Iván Marcone, Nicolás Capaldo (m.79, Daniele De Rossi), Alexis Mac Allister; Carlos Tevez y Ramón Ábila (m.55, Franco Soldano).

Entrenador: Gustavo Alfaro.

0. Liga de Quito: Adrián Gabbarini; Antonio Valencia, Franklin Guerra, Carlos Rodríguez, Christian Cruz (m.33, Luis Ayala); Edison Vega, Jordy Alcívar (m.65, José Luis Cazares); Anderson Julio, José Ayoví, Jhojan Julio Palacios (m.85, Adolfo Muñoz); y Rodrigo Aguirre.

Entrenador: Pablo Repetto.

Árbitro: el brasileño Wilton Sampaio amonestó a Capaldo, Weigandt, Rodríguez, Aguirre, Guerra, Valencia y Alcívar.

Incidencias: Partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores, disputado en el estadio Alberto J. Armando 'La Bombonera', ante 53 mil espectadores.

