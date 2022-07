Boca Juniors cayó en los octavos de final de la Copa Libertadores, frente a Corinthians. El equipo dirigido por Sebastián Battaglia empató 0-0 con el 'timao' en los 180 minutos de los dos juegos de la serie, pero cayó 5-6 en la definición desde los tiros penaltis.

Sebastián Villa y Frank Fabra fueron los futbolistas colombianos que actuaron en el encuentro de vuelta, llevado a cabo en el estadio La Bombonera de Buenos Aires, mientras que Jorman Campuzano estuvo en el banco de suplentes. Los jugadores de nuestro país hicieron una buena dupla jugando por la banda izquierda y desequilibrando la defensa del equipo brasileño, aunque el extremo falló el tiro desde los doce pasos en la tanda final.

Luego de la caída del seis veces campeón del torneo de clubes más importante de Sudamérica, hubo bastantes repercusiones en redes sociales, algunas de apoyo y otras de reclamo.

Quien se pronunció por medio de su cuenta de Instagram fue Sebastián Villa. "Lo dimos todo, en equipo, como debe ser y no alcanzó. Esto nos hace estar más unidos que antes y pensamos que la próxima se nos dará", afirmó el atacante colombiano.

"Sabemos lo que estos colores representan, lo vemos y sentimos en cada partido, cuando escuchamos el aliento de cada uno de los hinchas. No nos duele menos por estar de este lado, no nos duele menos que a ustedes (aficionados), pero el mejor no es siempre el que gana, sino el que sabe levantarse tras la derrota para seguir mejorando", finalizó diciendo Villa en su mensaje a la hinchada y los seguidores de Boca Juniors, por la eliminación del equipo de la Copa Libertadores.

¿Cuándo vuelve a jugar Boca Juniors?

El equipo argentino jugará en la fecha siete de la Liga local, donde enfrentará a San Lorenzo en condición de visitante. El partido se llevará a cabo en el estadio Nuevo Gasómetro de Almagro.