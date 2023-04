“Sería ideal que el Pereira aproveche la crisis de Boca Juniors, pero deben tener paciencia y orden”

Este martes siguen las emociones de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023, y ahí estará en acción el Pereira, que tendrá nada más y nada menos que visitar a Boca Juniors en La Bombonera, algo que acapara las miradas de muchos, pensando en que puedan conseguir un resultado histórico en Argentina.

Por eso, en Gol Caracol hablamos con Breyner García, exfutbolista colombiano con paso en equipos como Junior, Bucaramanga, Universitario (Perú), y de Cúcuta, en el último elenco mencionado donde hizo historia en 2007, viviendo uno de los más recordados encuentros de un elenco de nuestro país en la cancha de los ‘xeneizes’, con el duelo que contó con neblina.

Ahora, el turno es para el Pereira, y el exdefensor central hizo un análisis de cómo llegan Pereira y Boca Juniors a este compromiso. ¡Definitivamente todo puede pasar!

“Como buen amante del fútbol he estado pendiente, he visto los resultados del campeón, viene de empatar con Santa Fe. También soy consciente de la realidad del Boca Juniors, hace 52 años no perdía tres partidos de local, no pasan por un buen momento. Llegó Almirón para lograr enderezar el barco. Pereira tiene jugadores importantes, los hermanos Rodríguez (Ángelo y Arley), es un equipo bueno, que va para adelante y eso lo puede llevar a que haga un partido inteligente en La Bombonera”; dijo de entrada García.

¿Es el momento ideal para que gane Pereira en La Bombonera?

“Yo creería que sí, y como colombiano espero que el día de mañana Pereira haga una gran presentación, pueda enfrentar a Boca Juniors que tiene mucha historia, pero pensando en lo que queremos. Será un partido muy parejo, por como se viven las situaciones. Pereira es nuestro actual campeón y tiene jugadores que marcan diferencia. Seria ideal que aprovechen la crisis que atraviesa Boca Juniors y nos regalen un triunfo”.

¿Cómo deben encarar un encuentro de esta magnitud?

“En la paciencia, sin duda alguna, ya pensando como técnico sería importante mantener el orden, el cero en el arco. A medida que vayan pasando los minutos el reloj le jugará en contra a Boca Juniors, porque la cancha estará llena, con la gente esperando a que ellos salgan a llevarse al Pereira. Pero el tiempo complicará a ellos y Pereira aprovechar los espacios”.

¿Los experimentados qué tan importantes serán en este partido?

“Jhonny Vásquez y Carlos Ramírez han sido los capitanes. Ángelo Rodríguez también tiene mucho recorrido. El día de mañana ellos deben demostrar por qué son los lideres del equipo y si ayudan al resto de compañeros, al final estarán celebrando y ojalá Dios quiera sacando un buen resultado”.

¿Qué recuerda de su experiencia en La Bombonera?

“Fue un partido complicado, por el tema del clima, por como se dieron las cosas. Era el mejor Boca de la historia, el de 2007, con Juan Román Riquelme, Martín Palermo y esa constelación de estrellas. Hicimos una presentación digna, al final lamentablemente por el gol de visitante de ellos acá en Colombia nos quedamos afuera. Uno se va tranquilo, éramos un equipo que debutaba en Copa Libertadores”.

¿La Bombonera sí ejerce presión?

“Tiembla, sí es verdad. Es una cancha mítica en el mundo y de verdad que jugar en La Bombonera es un campo muy complicado por su gente, por como tiembla la cancha, la gente mete mucha presión”.