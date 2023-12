Sorteo Copa Libertadores 2024 HOY EN VIVO: minuto a minuto y detalles

¡Así serán los otros partidos en la Copa Sudamericana!

Universitario (Bolivia) vs. Nacional Potosí (Bolivia)

Real Tomayapo (Bolivia) vs. Jorge Wilstermann (Bolivia)

Everton (Chile) vs. Unión La Calera (Chile)

Universidad Católica (Chile) vs. Coquimbo Unido (Chile)

Deportivo Cuenca (Ecuador) vs. Delfín (Ecuador)

Técnico Universitario (Ecuador) vs. Universidad Católica (Ecuador).