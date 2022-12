“Soy hincha de River, en ese momento fue una emoción grande, pero nunca pensé que me echaran”

El vigilante argentino Gabriel Portillo dialogó con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, y se refirió a su festejo en el partido entre Boca Juniors y el conjunto de la ‘banda cruzada’, que le costó su trabajo como empleado de seguridad en La Bombonera.

Gabriel Portillo habló este jueves para ´Blog Deportivo’ y no ocultó su amor hacia River Plate, luego de que se viralizara un video festejando con los jugadores del ‘millonario’ la clasificación a la final de la Copa Libertadores.

Las imágenes del guarda se hicieron virales y esto le trajo una consecuencia muy grave, pues perdió su empleo, el cual tenía desde hacía 11 años.

La emoción de celebrar con River Plate

“En ese momento fue una emoción grande, no se puede describir, pero nunca me imaginé que fuera a pasar semejante cosa. Primero un supervisor me regañó y cuando fui a la empresa, la jefa de recursos lo volvió a hacer”.

Repercusiones de su celebración

“Porque son hinchas de Boca, fue que me regañaron, si hubiera abrazado a uno de ellos no habría pasado nada. Hubo dos jugadores en el campo de juego que avisaron a la supervisora que yo me estaba abrazando con los de River”. Nunca pensé que fuera a repercutir tanto esta noticia, vamos a ver qué pasa”.