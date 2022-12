Técnico de Gremio sobre la pelea: “Mis jugadores demostraron que son hombres y no monjas”

Renato Portaluppi, entrenador del equipo ‘tricolor gaúcho’, se refirió a la batalla campal que se vivió en el clásico contra Internacional, por la Copa Libertadores.

Gremio e Internacional protagonizaron una pelea en el partido de la segunda fecha de la Copa Libertadores, y el técnico del equipo azul de Porto Alegre dejó unas polémicas declaraciones.

“Sé cómo comenzó la pelea, pero no hablaré. Pueden ver las repeticiones. Estoy totalmente en contra de las peleas y la violencia, se los dije a mis jugadores... ahora, una vez que comenzó, mi equipo no podía ser vencido. Se tenían que defender. No digo que fue culpa de los jugadores de Gremio o de Inter. Fue todo un tumulto y ya en el tumulto no se puede ir hacia atrás. Estoy en contra de la pelea pero los jugadores demostraron que son hombres y pelearon”, señaló Renato Portaluppi en declaraciones recogidas por ‘Infobae’.

Además, le preguntaron por cómo será el duelo contra Internacional, cuando les toque ir a jugar al estadio Beira-Rio.

“Si a los jugadores de mi equipo les empiezan a pegar, ¿se van a quedar mirando? Yo no tengo un equipo de monjas. No voy a llevar un equipo de monjas a Beira-Rio, que quede bien claro eso”, aseveró.

Cabe recordar que fueron en total ocho jugadores expulsados en el clásico de Portoalegre que se disputó el pasado jueves, cuatro para cada elenco.

