Teófilo Gutiérrez se jugó un partido aparte: así le fue contra Boca Juniors, en la Copa Libertadores

Si había un hombre que entendía lo se jugaba este martes 5 de abril, por la fecha 1 de la Copa Libertadores, en el estadio Palmaseca, contra Boca Juniors, era Teófilo Gutiérrez.

Cada vez que enfrentó al 'Xeneize', ya fuera con la camiseta de River Plate, Racing, Rosario Central o Junior de Barranquilla, tuvo su 'picante'. Y es que son duelos muy especiales.

Teniendo en cuenta esto, 'Teo' lo vivió desde la previa. Basta con traer a colación el particular look que lució, con su cabello pintado de azul y verde, para esta noche particular.

Sonó el pitazo inicial y, de entrada, se hizo sentir. Además de portar la banda de capitán, fue el verdadero líder del equipo, siempre dando órdenes, organizando y armando.

De igual manera, tuvo espacio para algunos lujos, como el túnel a Óscar Romero, sus pisadas por la banda para dejar en el camino a cuanto rival se le cruzó y pases clave.

Con su técnica y visión de juego, puso unas cuantas asistencias, dejando en buena posición de remate a sus compañeros, quienes no aprovecharon ese par de opciones.

Ahora, si hablamos de lo actitudinal, esa materia que tanto le ha costado a Teófilo Gutiérrez, se tiene que decir que esta vez la aprobó y con un alto puntaje.

Así como, en repetidas ocasiones, se le ha criticado su carácter, en esta oportunidad se debe decir que estuvo calmado, no entró en discordias, supo manejarse y no cayó en ninguna trampa.

¿Hubo discusiones? Claro que sí. No obstante, cada vez que 'Teo' alzó la voz fue justa causa y haciéndose sentir en cancha. Por eso, ni siqueira vio la tarjeta amarilla.

Sonó el pitazo final, la victoria 2-0 de Deportivo Cali sobre Boca Juniors se consumó y llegó la celebración del barranquillero, como un desahogo por muchas razones, pero, en especial, por ganarle a su archirrival.

¿Cuándo vuelve a jugar Deportivo Cali en la Copa Libertadores?

El próximo miércoles 13 de abril, a las 7:00 de la noche, hora de nuestro país, el conjunto 'azucarero' visitará a Corinthians, en la Arena de São Paulo, por la fecha 2 del grupo E, de la Copa Libertadores.