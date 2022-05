Teófilo Gutiérrez, todo un personaje en las redes sociales por la visita de Cali a Boca Juniors

El ya experimentado jugador colombiano no solamente despierta amores y odios en nuestro país, ya que también en Argentina se da una situación similar por su pasado en River Plate y por ese sentimiento en él, en contra de Boca Juniors. Quizá por esa razón, desde antes, durante e incluso después del partido contra los 'xeneizes' se leyeron en redes sociales comentarios a favor y en contra del popular 'Teo'.

Y es que Gutiérrez Roncancio no tuvo un partido brillante en la cancha de La Bombonera, no hizo sus acostumbrados pases de profundidad, no tiró lujos y terminó en medio de las irregularidades propias de estos tiempos en el equipo que dirige Rafael Dudamel.

Además, de eso Boca venció a Cali por la mínima diferencia y ahí vinieron las burlas de los adeptos del equipo azul y oro en contra del colombiano.

Vea los comentarios sobre Teófilo Gutiérrez

Teófilo Gutiérrez, escondido en partidos importantes con sus clubes. pic.twitter.com/cddlbeHm1b — DANIEL MORENO (@DANIELM14121732) May 27, 2022

Hermoso ver triste a este negro vende humo con cara de mono pic.twitter.com/0ScSKi0fJo — Mística Xeneize (@MisticaXeneize_) May 27, 2022

Top placeres de la vida: Teófilo Gutiérrez afuera de la libertadores en la bombonera — zowi (@Zoetaniro1) May 27, 2022

Soy tan feliz cuando le va mal al vende humo de Teófilo Gutiérrez!! — Pato Gonzalez (@patotermas) May 27, 2022