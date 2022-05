Teófilo Gutiérrez y la vez en la que tuvo la posibilidad de jugar en Boca Juniors

Siempre que Teófilo Gutiérrez se presenta en Argentina llama la atención y así pasó la semana anterior cuando fue a jugar con Deportivo Cali frente a Boca Juniors, por la Copa Libertadores. Su paso por equipos como Racing de Avellaneda, Rosario Central y River Plate con algunas polémicas lo hace atractivo para propios y extraños.

Y en su corta estadía en Buenos Aires con los 'azucareros', el experimentado atacante concedió una entrevista al canal de Youtube del creador de contenidos llamado Ezequiel, de reconocimiento en su país.

Allí, en medio de la charla, Gutiérrez contó un detalle que se dio en el balompié argentino y cuando ya había dejado en evidencia su calidad.

"Yo también tuve la posibilidad de jugar en Boca Juniors. Me llamó Juan Román Riquelme, cuando yo estaba en Racing, y me dijo que si ganaba Ameal me iba para allá, pero ganó Angelicci y no se pudo dar", dijo el colombiano.

Vea acá otros apartes de las declaraciones de Teófilo Gutiérrez: