The Strongest enfrentará a Santa Fe en el Grupo 2 de Copa Libertadores

El club boliviano goleó 5-0 como local al equipo dirigido por Martín Palermo, Unión Española, y avanzó de a la fase de grupos, en donde se verá las caras con el equipo ‘cardenal’.

Los goles fueron convertidos por Wálter Veizaga a los 11 minutos, Alejandro Chumacero a los 23 y las tres dianas de su capitán y líder Pablo Escobar a los 50, 62 y 77.

En el partido de ida, hace una semana, The Strongest arrancó un valioso empate 1-1, lo que le permitió entrar a la cancha con una mayor dosis de confianza y sellar un gran partido que fue a su favor con merecimiento.

A The Strongest le espera en la fase de grupos la dura llave conformada por Santos de Brasil, Santa Fe de Colombia y Sporting Cristal de Perú. El 'Tigre' boliviano se enfrentará como local ante el plantel colombiano el 9 de marzo próximo.

The Strongest arrancó el partido con superioridad. El uruguayo Matías Alonso volcando por el sector izquierdo, como punta neto, y su capitán Pablo Escobar como el cerebral armador del equipo, secundado por su compinche de faenas, del diminuto y movedizo volante Alejandro Chumacero.

Los 'Hispanos', por su lado, más cautos y tratando de afirmarse en la altitud del estadio de La Paz, sabiendo que el encuentro le era cuesta arriba. Empero su volante Felipe Seymour tuvo problemas, mientras que su delantero el argentino Sebastián Jaime poco efectivo.

Los bolivianos abrieron el marcador a los 11 minutos, cuando el volante Wálter Veizaga recibió un pase de Escobar, tras desinteligencias en la zaga chilena.

El tanto le dio más confianza a The Strongest que hacía su juego, con pases al vacío, aprovechando que Alonso se movía entre el sector izquierdo y derecho.

En un contragolpe letal, a los 23 minutos, Escobar metió un pase a Chumacero, quien disparó bajo y cruzado, sin que el meta Diego Sánchez pudiera evitar la segunda caída.

El tanto le inyectó más confianza a los 'altiplánicos', más claros en la cancha e incluso se dieron en algunos trechos algunas licencias de confianza, cuando pudieron haber aumentado el marcado con facilidad y con merecimiento.

A los 55, apenas arrancado el segundo tiempo, The Strongest subió los números a 3-0, cuando Escobar se descolgó en solitario y sin marca para eludir al portero Sánchez. Fue, sin duda un premio para quien manejó a su equipo hacia la victoria.

El capitán del ‘Tigre’, de 37 años, siguió disponiendo de los hilos del partido y fue el autor del cuarto gol a los 62 del partido y el quinto a los 77’, demostrando por qué es el indiscutido líder del plantel y convirtiéndose en el mejor jugador del encuentro.

Unión Española, el equipo del argentino Martín Palermo, no hacía pie y era evidente un cansancio en sus filas. Además, vio a un equipo contrario superior en casi todas las líneas y no sólo se defendió para que no aumentara el marcador.

Los bolivianos pudieron fácilmente convertir de dos a tres goles más, pero fallaron en la puntada final.

Con la goleada, los dirigidos por el venezolano César Farías demostraron que pasan un gran momento y pueden ser duros contrincantes en la siguiente fase.

The Strongest se deshizo en la segunda fase del uruguayo Wanderers y en esta tercera fase del plantel chileno, con partidos solventes.