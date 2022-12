Tucumán no tuvo puntería y terminó igualando 2-2 con El Nacional

Los argentino generaron varias llegadas que no fueron capitalizadas, ahora la llave de la segunda fase de la Libertadores se definirá en Ecuador, el próximo martes. El ganador enfrentará a Junior o Carabobo.

El Nacional de Quito rescató un valioso empate 2-2 de su visita al argentino Atlético Tucumán, en un intenso partido de ida por la segunda ronda de la Copa Libertadores de América jugado la noche del martes en San Miguel de Tucumán.

Ante unos 30.000 espectadores, Fernando Zampedri 2’ y David Barbona 77’ marcaron los goles del equipo tucumano, mientras que Félix Borja 38’ y el ingresado Bryan De Jesús 84’ anotaron para el elenco ecuatoriano.

El desquite se jugará el 7 de febrero, en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito, y allí El Nacional tendrá la ventaja de la localía, además de poder clasificarse con empates en cero o un gol a la tercera fase clasificatoria.

El encuentro, jugado bajo un calor intenso, comenzó de la manera soñada para el 'decano' tucumano, que a los 2 minutos ya estaba arriba en la cuenta, merced a un tiro libre frontal que ejecutó la 'pulga' Luis Rodríguez, Zampedri desvió en el camino y descolocó a Padilla.

Pero pronto El Nacional se mostró como un conjunto punzante, con capacidad para inquietar merced a la velocidad de sus puntas, y por esa vía Balda se mostró como un factor de preocupación constante para la zaga ‘albiceleste’.

Precisamente Balda tuvo la primera chance clara para la visita con un zurdazo que el arquero Lucchetti sacó del rincón izquierdo, y luego encontró espacio para rematar desde el borde del área pero elevó su disparo.

Así, Atlético no consiguió mantener la diferencia y antes del final del primer tiempo llegó la igualdad de una manera insólita, pues Montaño envió un saque lateral al corazón del área, y Borja, que picó en velocidad desde el borde del área, se anticipó sin problemas a la defensa y a una floja salida de Lucchetti para anotar el 1-1.

Herido, el conjunto tucumano estuvo cerca de sufrir otro impacto, pero Lucchetti se redimió con una gran salvada mano a mano ante Cordero, y de rebote, Leyes despejó en la línea el remate de Ordóñez que iba hacia la red.

En la segunda parte, Atlético Tucumán recuperó el control y volvió a empujar contra su área a El Nacional, y así generó situaciones como una media vuelta desviada de Menéndez y un cabezazo de Zampedri que se fue por muy poco.

Pasada la media hora, Menéndez envió un centro desde la izquierda, Zampedri la bajó de cabeza y Barbona entró por el centro para superar a Padilla y desatar nuevamente la fiesta tucumana.

Pero nuevamente el local pecó con errores defensivos, y en otra jugada por la vía aérea Chalá envió un centro anunciado y De Jesús se elevó ante la quietud de los centrales tucumanos para vulnerar nuevamente a Lucchetti.

En los últimos minutos El Nacional se refugió como pudo ante los embates de Atlético Tucumán, pero Padilla apareció con un par de buenas intervenciones, además de un par de fallas en la definición por parte del local.

"No me gustó el funcionamiento, hablamos toda la semana de que el gol nos tenía que tranquilizar, pero el equipo cayó en un bache y cometimos errores groseros. El rival no nos superó en ningún momento", reconoció el entrenador de Atlético, Pablo Lavallén.

Así, con más efectividad que brillo, El Nacional se llevó un resultado que lo deja bien parado para el desquite, ante un Atlético Tucumán que deberá ganar para mantener vivo el sueño en su estreno 'copero', nada menos que en la altura de Quito.

Formaciones:

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti - Leonel Di Plácido, Bruno Bianchi, Ignacio Canuto, Fernando Evangelista - Guillermo Acosta (David Barbona, 72’), Nery Leyes, Leandro González (José Méndez, 61’) - Luis Rodríguez (Rodrigo Aliendro, 56’), Cristian Menéndez y Fernando Zampedri. DT: Pablo Lavallén.

El Nacional: Johan Padilla - Marco Montaño, Franklin Guerra, Javier Quiñónez, Rinson López - Pedro Larrea, Roberto Garcés, José Ordóñez (Bryan De Jesús, 71’) - Manuel Balda (David Noboa, 85’) y Christian Cordero - Félix Borja (Michael Chalá, 66’). DT: Eduardo Favaro.

Estadio: Monumental José Fierro (San Miguel de Tucumán)

Espectadores: 30.000