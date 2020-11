“Tuvimos para hacerle siete goles a Peñarol, pero no se concretaron por pensar en los premios”

El 31 de octubre de 1987, América de Cali cayó derrotado en la final de la Copa Libertadores contra Peñarol, de Uruguay. Esa sería la tercera final consecutiva que perdería el conjunto caleño y esos recuerdos aún están presentes en los jugadores de aquella plantilla.

Jairo Apumdia, ex defensor de América de Cali, le brindó una entrevista al canal de YouTube ‘Grueso Calibre’ en donde reveló secretos que no se conocían hasta el día de hoy.

Y es que para el exlateral, los premios ofrecidos fueron la causa de la debacle ‘americana’ contra los paraguayos, en la final de la Copa Libertadores.

“Willington dijo “a mí me ofrecieron tanto”, Gareca y Bataglia también lo dijeron. Nosotros pedíamos sinceridad, ese día nos dimos cuenta con Enrique Simón porque él estaba en la habitación con nosotros, ‘El Pony’ Maturana nos dice “a mi me llamó un directivo y me ofrecieron una plata” y nosotros pensamos que nos iban a ofrecer también, pero no fue así, nos dijeron que si jugábamos mal nos íbamos a aguantar hambre en algún equipo chico”, indicó Jairo Apumdia.

Haciendo memoria, el exjugador recuerda que América pudo golear a Peñarol, pero sus delanteros no estuvieron finos a la hora de concretar las acciones ofensivas.

“Tuvimos para hacer mal contados siete goles a Peñarol entre Gareca, Batalla, Cabañas y Willington, tuvimos oportunidades y no las concretaron porque se habían metido en la cabeza que quien hacia el gol ganaba un poquito más que los otros, pero desafortunadamente para el grupo los defensas nos dimos cuenta e hicimos reunión después del partido”, agregó Jairo Apumdía.

Luego de la final, los jugadores se reunieron y se sinceraron los unos con los otros, tal como le relata el exfutbolista a ‘Grueso Calibre’.

“Nos tomamos unas copas en la reunión y ahí nos desahogamos, “a mí me ofrecieron tanto” “a mí me ofrecieron otra cosa” decían todos los delanteros, aunque nosotros sabíamos antes del partido, pero no quisimos creer que eso se iba a reflejar allá”, aseguró Jairo Ampudía.

Ya ha pasado 33 años desde aquella final, pero los recuerdos siguen intactos en la plantilla y seguidores del América de Cali.

“Eso después de retirado yo lo recuerdo, la oportunidad que teníamos de ir a Tokio a jugar todos los queríamos. Tuvimos tres subtítulos de Copa seguidos y nos dolió, aún me encuentro con compañeros y recordamos y nos duele”, concluyó.