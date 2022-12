Un brujo trabaja para Boca Juniors de cara al clásico frente a River Plate, según prensa argentina

Dicha revelación, curiosa por demás, la realizó este lunes el diario 'Olé', que se refirió al partido del próximo 22 de octubre, que tendrá como protagonistas a 'xeneizes' y 'millonarios'.

El partido entre Boca Juniors y River Plate, del próximo 22 de octubre y válido por la vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores 2019, trasciende más allá de lo deportivo y este lunes surgió un detalle relacionado con el equipo que dirige Gustavo Alfaro.

"Fue el primero que levantó la mano y avisó que al vestuario de Boca en el Monumental habían hecho un trabajo de magia negra en la ida de las semifinales. No sólo denunció en sus redes sociales lo que más tarde confirmarían algunas fotos, sino que además ahora, con la azul y oro puesta, está “luchando” contra esa fuerza oscura", explicó 'Olé'.

Ese nuevo 'refuerzo' de Boca se llama Carlos Oliva, quien dice ser astrólogo, pero con conocimientos en diferentes rituales y que es reconocido en Argentina por su trabajo cercano a los planteles deportivos.

"La historia de Oliva tiene un condimento particular: era hincha de River, laburó mucho (y gratis) para que su equipo volviera a Primera en 2011 y hasta prestó servicio para que el Millo ganara la Libertadores 2015. Sin embargo, en Núñez no lo trataron bien, no lo valoraron como él pretendía", explicó el referido argentino.

Así en Boca trabajan en lo deportivo, afinan la táctica, hacen ajustes en la preparación física y cuidan a los jugadores que están tocados; pero también tienen una ayuda extra que solamente hasta después del juego del día 22 de este mes, se sabrá si funcionó o no.

