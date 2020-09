¡Un once inédito! El equipo titular del que dispondría Boca Juniors contra Independiente Medellín

El caso masivo de 18 jugadores contagiados de coronavirus en Boca Juniors, es una preocupación mayor para el entrenador Miguel Ángel Russo. Y es que el 'Xeneize' volverá a la actividad futbolera el 17 de septiembre contra Libertad, de Paraguay, por la tercera fecha de la Copa Libertadores. Apenas tres días después de que 14 de esos jugadores finalicen la cuarentena obligatoria.

El agravante es que solo Jorman Campuzano es el único de los habituales titulares que dio negativo, por ello es que Russo se vería obligado a poner un once integrado en su mayoría por futbolistas que no disfrutaron de muchos minutos en el último torneo bajo su batuta. El problema es que no sólo sería para ese partido contra Libertad, sino también para el que enfrentará seis días después contra Independiente Medellín.

Según informa el diario argentino 'Olé', la posición de arquero es la más afectada de todas dado a que los cuatro guardametas dieron positivo para el virus, por lo que Russo tendrá que recurrir al juvenil de 19 años Andrés Lastra. En la defensa, los únicos hombres de experiencia en la línea del fondo serían el peruano Carlos Zambrano y el lateral izquierdo Emmanuel Mas, esté último tomaría el lugar de Frank Fabra, uno de los casos positivos. A ellos se le sumarían el lateral derecho Marcelo Weigandt y Gastón Ávila, zaguero de 18 años.

El doble cinco estaría armado por otros dos de experiencia y que sin problemas podrían componer la pareja titular de Boca: Iván Marcone y Campuzano. El problema serían los dos volantes abiertos, ya que el adiestrador solo tendría a disposición a tres juveniles y de pocos minutos en su era: Nicolás Capaldo, Agustín Obando o Agustín Almendra.

Aparte de Jorman, el otro habitual titular que estaría disponible desde 'el vamos' y en plenitud de condiciones para los duelos contra Libertad y Medellín, sería el capitán Carlos Tévez, quien ante la escasez de delanteros, tendría que asumir estos partidos como el '9' de área, siendo respaldado por Edwin Cardona, que a pesar de que ni siquiera se ha integrado a los entrenamientos de Boca, tendría la chance de ser inicialista por necesidad.

Así las cosas, la formación titular que dispondría Miguel Ángel Russo para esos dos primeros compromisos según 'Olé', sería Lastra; Weigandt, Avila, Zambrano, Mas; Capaldo, Marcone, Campuzano, Obando; Tevez y Cardona. El rotativo argentino también enfatiza que aunque Sebastián Villa no esté contagiado, no será tenido en cuenta por Boca Juniors hasta que se resuelva la denuncia por violencia de género que se lleva en su contra.