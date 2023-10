Una tarde 'verdolaga' se espera en Techo, en Nacional vs. 'U' de Chile, por Libertadores femenina

"Vamos 'verdolagas', queremos la copa". Ese es uno de los cánticos más entonados por la fiel hinchada de Atlético Nacional en las gradas del estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá. Desde que las verdes paisas se trasladaron a la capital de la República para jugar la Copa Libertadores femenina, el aliento y apoyo no le han faltado.

Es una energía única, que contagia y que eriza la piel a todos los presentes en el escenario deportivo bogotano, y se espera una vez más, que contra Universidad de Chile este sábado por la fase de cuartos de final, se escuche claramente las melodías de "las venimos a alentar".

Nacional femenino se enfrenta a Universidad de Chile, por los cuartos de final de la Copa Libertadores. @naloficialfem

"Bogotá, maravilloso; un clima que no me lo esperaba, muy rico para jugar y cómo no dar un buen espectáculo. Lo más bonito es darle un buen espectáculo a toda la gente que vinieron al estadio", esas fueron las palabras de Carolina Arbeláez, una de las referentes de las 'verdolagas' luego del gran partidazo contra Palmeiras en la fase de grupos del certamen continental.

Y es que los tambores no pararon de sonar, y éstos eran acompañados por las melodías de las cornetas, y por supuesto, la fiel hinchada con toda la parafernalia alusiva al equipo de sus amores, en este caso, brindándole siempre el mejor de los ánimos a sus queridas 'verdolagas'.

"¡Uff! Maravillosa. Desde que salimos a calentar se me erizaba la piel, agradecimiento infinitivo a toda esa hinchada 'verdolaga', a las personas que incluso nos siguen de lejos; pero ellos nunca nos dejaron de alentar. Todo el tiempo estuvieron cantando y la verdad que esa energía contagia", complementó Arbeláez.

Las verdes antioqueñas confían en seguir avanzando en la Copa Libertadores femenina, torneo en el que son debutantes, y hasta el momento, han dan dado muestra de buen fútbol y han hecho goles de gran factura; los cuales se han llevado los elogios y aplausos de su hinchada.

"Agradecerles porque siempre tuvimos el apoyo y fue muy bonito, tener esa sensación de sentirse apoyados por nuestra gente y sobre todo en el fútbol femenino", expresó Jorge Mario Barreneche, director técnico de Nacional femenino.

Atlético Nacional femenino se enfrenta este sábado a Universidad de Chile, en la Libertadores. @naloficialfem

Por su parte, Yoreli Rincón, de las grandes figuras del 'verdolaga' y de esta Copa Libertadores femenina, no dudó en asegurar que "fue muy bonito ver el estadio completamente verde, la hinchada se comportó 'uno A'; así que hay que agradecerles que hayan venido, la hinchada de Bogotá, y vamos a seguirla dándola toda".

Así las cosas ya todo está servido para un buen espectáculo de fútbol femenino, de Copa Libertadores de América, y de toda la buena energía de la fiel hinchada de las verdes antioqueños. Y como lo dijo la guardameta del 'verdolaga' Valery Restrepo, "los invito a todos el sábado para que sigan disfrutando del fútbol femenino y de Atlético Nacional".

¿A qué hora es el partido entre 'verdolagas' y la 'U' de Chile?

Será a las 3:30 de la tarde y este se efectuará en el estadio de Techo, de Bogotá.

