Universidad de Chile quiere ver frutos en la Copa Libertadores femenina 2023: así ha sido su proceso

Si hay un equipo que se ha hecho habitual en la Copa Libertadores Femenina es Universidad de Chile. Poco a poco, se ha ganado su lugar y respeto. Y es que siempre ha dado de qué hablar, siendo protagonista. Buen fútbol, contundencia y un proceso que, de seguro, más temprano que tarde verá sus frutos y así lo reflejan sus recientes participaciones.

En 2021, alcanzaron las semifinales, perdieron con Ferroviária, en penaltis. Posteriormente, en 2022, llegaron a cuartos de final, cayendo frente a América de Cali, nuevamente desde el punto blanco. Ahora, quieren su revancha y seguir dejando claro que mantener la base, rodear a las más jóvenes y tener jugadoras de experiencia puede ser el camino.

Justamente, esperan que ese arduo trabajo se vea reflejado en esta edición de tan importante torneo y las cosas empezaron de gran manera. Victoria 1-0 sobre Universitario y triunfo 2-1 contra Olimpia, lo que les permite soñar, por ahora, con la clasificación. Eso sí, deberán revalidarlo este miércoles frente a Independiente Santa Fe.

Para hablar de este compromiso, en Gol Caracol contactamos a Natalia Campos, arquera y figura de Universidad de Chile. A sus 31 años, con paso por el fútbol de España (Albacete) y una larga trayectoria en 'la Roja', con la que fue subcampeona de Copa América y jugó un Mundial, tiene una amplia experiencia y sabe cómo afrontar estos retos.

Jugadoras de Universidad de Chile en la Copa Libertadore femenina 2023

¿Cómo ha sido el año de Universidad de Chile, hasta ahora?

"Uno siempre viene a estos torneos con una alta expectativa. Como deportista siempre sueñas con llegar a lo más alto y eso se va contagiando en el grupo. El año ha sido de altos y bajos, pero nos ha servido para mantener los pies en la tierra, trabajar muy fuerte, no confiarnos y darnos cuenta de que somos capaces de cosas grandes".

¿Cuáles son las claves para afrontar la Copa Libertadores Femenina?

"Son torneos complejos porque acá están los campeones y mejores de cada país, eso lo hace un certamen competitivo, complejo de enfrentar, pero estamos con todo el ánimo y las ganas. Queremos ver hasta dónde vamos a llegar, hay nivel, buenas individualidades y un excelente colectivo. No nos guardaremos nada nunca".

¿Dónde está el diferencial del equipo para afrontar este torneo?

"Siempre estamos analizando al rival al detalle. Obviamente, ponemos nuestras fortalezas sobre la cancha y las trabajamos, pero también es importante saber cómo enfrentar cada duelo. Nos enfocamos en lo que podemos hacer, ser protagonistas e ir guiando el juego. Ahora, también sabemos aguantar resultados".

Desde su gran experiencia, ¿Qué rol tiene el el equipo y cómo aporta en la interna?

"Siempre intento estar para las compañeras y lo que necesiten. Busco darles un consejo que les sirva y les hago saber que pueden contar conmigo tanto adentro como afuera de la cancha. Las cuido y también cuido el arco para ellas hagan el juego y seamos las protagonistas, que disfruten y hagan goles. Pongo mi granito en cualquier aspecto".

Convocadas de la Universidad de Chile para la Copa Libertadore femenina 2023

¿Qué han visto de Independiente Santa Fe?

"Hemos ido paso a paso y ahora, se viene este duelo. Sabemos que Santa Fe es un equipo fuerte, de eso no hay duda, ya las enfrentamos una vez y ha sido uno de los partidos más complicados; fue favorable para nosotras, pero me acuerdo y fue duro y me dejó mucho aprendizaje y un par de buenas atajadas (risas). Es un rival difícil".

Enfrentaron a Santa Fe, pero en 2022 juegan contra América y en 2021 frente al Cali, ¿Cuál es su opinión del fútbol colombiano femenino?

"Llevo un largo tiempo en la Selección de mi país y, por ende, he crecido con esa generación maravillosa de Colombia. Sé que han tenido momentos difíciles, pero ahora es impresionante el crecimiento; las admiramos mucho, las apoyamos, hicieron un buen Mundial y tienen jugadoras de alta calidad. Hay un recambio interesante".

Es decir, el trabajo está dando sus frutos...

"Sin duda, es evidente. Ademá, están contando con apoyo y condiciones, que al final es una lucha que tenemos, en todo el fútbol femenino. Ahora, en Colombia, se ve que las cosas encontraron un rumbo y me gusta, al final es digno de admirar y ojalá en Chile podamos también seguir ese ejemplo. Si ellas lo lograron, por qué nosostras no"

A propósito de eso, ¿Cómo está el fútbol femenino en Chile?

"Se ha mejorado mucho en el apoyo, pero aún falta bastante. Eso sí, por fortuna ya se hizo la profesionalización del fútbol femenino en Chile, contando con contratos por ley y es importante. Por otro lado, el apoyo de los clubes y el desarrollo del campeonato ha ido a mejor. Hay varios aspectos para resaltar, pero sí falta".