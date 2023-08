Si bien Atlético Nacional llegó a Avellaneda con la ventaja en la serie, no logró mantener el resultado en El Cilindro y Racing logró remontar la llave, con el 3-0 parcial. Las cosas no le salieron a los antioqueños, quienes no solo recibieron dos goles, sino que Felipe Aguirre realizó un autogol, que hasta el momento le está dando la clasificación a la 'academia'.

El autogol de Felipe Aguirre llegó al minuto 56, cuando Roger Martínez envió un potente centro al área 'verdolaga' el cual el defensor colombiano, en su intento por despejar el balón, terminó embocando el esférico en su propia puerta, convirtiendo en goleada el encuentro.

Vea el autogol de Felipe Aguirre hoy, en Racing vs. Atlético Nacional, por Copa Libertadores

Gol de Racing



Desborde de Roger Martínez y gol en contra de Aguirre para el 3-0 en 55 minutos.



Racing (5) 3-0 (4) Nacional



