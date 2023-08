William Amaral previo a enfrentar a Racing: "Jugamos en nuestra casa y ahí mandamos"

Atlético Nacional tendrá la oportunidad de volver a disputar unos octavos de final de la Copa Libertadores. En la previa al partido de ida de esta instancia en donde el conjunto paisa se tendrá que enfrentar a Racing Club de Avellaneda, William Amaral, técnico 'verdolaga', habló con respecto al rival que tendrán enfrente para esta nueva serie.

En primera instancia, aseguró que son un muy buen equipo, pero ellos buscarán hacer su juego para contrarrestar lo que haga la 'Academia'. "Racing es un muy buen equipo y va a ser una muy buena eliminatoria. Nosotros estamos preparando el partido bien. Será importante que estemos todos muy concentrados. Es algo bastante difícil mantener el control y la atención en los momentos más importantes, en los momentos decisivos. Pero, será un partido muy bueno. Vamos a intentar mantenernos bajo control todo el partido y aprovechar los momentos que tengamos la pelota e intentar hacer nuestro juego", aseguró el entrenador brasileño.

Por otro lado, comentó que buscarán sacar la mayor ventaja posible de la localía en el Atanasio Girardot. "Ya hablé con los jugadores sobre esto, jugamos en nuestra casa y en nuestra casa mandamos nosotros. Hay que intentar imponernos lo más que podamos. Atacar cuando tengamos que atacar y defender cuando tengamos que defender. Al final, estamos hablando de una final de 180 minutos más los descuentos entonces,hay que tener la sangre fría y procurar determinar los momentos para atacar y defender", dijo Amaral.

Por otro lado, confirmó que Kevin Mier, guardameta de Atlético Nacional, no podrá estar disponible para el partido contra Racing. Debido a esto, se realizará una resonancia para obtener una evaluación más detallada de su lesión, después de haber sido diagnosticado inicialmente con fatiga muscular en el gemelo derecho, lo cual le impidió participar en los partidos contra América y Jaguares. “Kevin sigue su proceso de recuperación. Según el staff médico tendrá una resonancia este jueves. No estará para el partido. Sigue con su problema y va a seguir recuperándose. No contaremos con él”, confirmó el DT.

Mientras tanto, el entrenador ratificó que, a pesar del poco tiempo de entrenamiento desde su incorporación, el delantero venezolano Eric Ramírez formará parte de la convocatoria para el primer enfrentamiento de los octavos de final de la Copa Libertadores. “Eric va a estar con nosotros, pero lleva muy poco tiempo de trabajo juntos. Se está adaptando. Hay conceptos que de donde vino no tenía y nosotros los estamos introduciendo. Es muy buen chico. Tiene una predisposición tremenda para el trabajo. Es una grata sorpresa y nos va a ayudar un montón, seguramente. Va a estar con nosotros en el partido”, argumentó William.

Igualmente, el jugador brasileño ofreció indicios sobre el equipo titular que enfrentará al equipo dirigido por Fernando Gago, ya que, además de 'Chipi Chipi', el equipo verde contará con la nueva pareja formada por Jhon Solís y Jhon Duque, quienes mostraron buenas señales al trabajar juntos durante los enfrentamientos contra América de Cali en la Copa Colombia y Jaguares. “Es que uno defiende muy bien, destruye y recupera balones muy bien; el otro construye muy bien. Son dos jugadores que acaban por encuadrar bastante bien en su rol, en su función. Nos han dado buenísimos resultados en muy poco tiempo. Seguramente que van a estar juntos en este partido”, recalcó.

Finalmente, habló de la ausencia de Dorlan Pabón quien se perderá este encuentro tras confirmarse una lesión en el sóleo de la pierna izquierda y ya haber iniciado su proceso de recuperación. “Es algo con lo que tenemos que convivir en algunos partidos. Es un jugador que nos hace falta, claro... pienso que a cualquier equipo”, culminó el director técnico William Amaral.

Atlético Nacional y Racing Club de Avellaneda se dispondrán a afrontar la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores el próximo jueves 3 de agosto en el Estadio Atanasio Girardot. El partido comenzará a las 7:00 p.m (hora de Colombia).