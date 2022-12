Wilmar Barrios, el único colombiano que tiene asegurada la titular frente a River Plate

Más allá que el DT 'xeneize' no confirmó el once inicial, sí dejó claro que su única duda está en la parte de adelante, donde Edwin Cardona y Sebastián Villa luchan por un puesto.

El entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, confirmó que el extremo Cristian Pavón, lesionado en el partido de ida de la final de la Copa Libertadores con un desgarro muscular, está preparado para disputar la vuelta que tendrá lugar el domingo en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

"Pavón está bien, el lunes hizo fútbol sin problemas, el martes entrenó normal sin dolor, así que está en perfectas condiciones para estar a disposición del entrenador", manifestó el técnico de Boca Juniors en una conferencia de prensa en la Ciudad del Fútbol de la Real Federación Española de Fútbol en Las Rozas (Madrid), donde se entrena el conjunto 'xeneize' de cara a la final del domingo.

Sobre lo que aporta al equipo el extremo cordobés, Barros Schelotto recordó que es un jugador "de nivel internacional" que estuvo con Argentina en el Mundial de Rusia. "Ha crecido mucho en los últimos dos o tres años y ha explotado, un delantero con gol y mucho recorrido".

En cuanto al esquema que planea emplear el domingo, el técnico dijo que tiene "bastante claros" los nombres de la alineación, pero sembró la duda de si utilizará en ataque dos extremos y un delantero centro o dos puntas, una alternativa que jugaron en el primer partido tras la lesión de Pavón.

"Hemos tenido una manera de jugar estos tres años muy característica, muy clara. Después en la final en la Bombonera por la lesión de Pavón y al forma de jugar de River decidimos jugar de otra y no logramos sostener el resultado. Jugaremos de una de esas dos maneras, tengo bastante claros los nombres y las funciones de cada uno, pero lo voy a definir el domingo, en el estadio", dijo.

"Lo tengo claro, podemos jugar con dos puntas nueve o con tres delanteros. Con tres delanteros hemos llegado hasta acá, con dos jugamos el primer partido y ha salido bien en la ofensiva, lo voy a definir antes del partido pero tengo claro cómo hacerlo en caso de jugar con dos o tres delanteros", comentó al ser insistido en esta cuestión.

Sobre si el aspecto anímico de los jugadores influirá en su alineación, el entrenador dijo que "puede ser" pero recordó que los 24 futbolistas convocados están "para jugar" y es un partido en el que "hay que arriesgar".

El técnico de Boca Juniors recordó que llevan "peleando desde hace un año" por el partido del domingo y que ganarlo es "el sueño" de ellos y los hinchas.

Sobre el césped del Bernabéu, Schelotto espera "un partido más cerrado" que en el 2-2 de la ida, en la que observó que hubo "cuidado" por parte de los jugadores para no recibir tarjetas que les acarrearan una sanción.

En este sentido, recordó que la forma de jugar de Boca Juniors es "atacar rápido" y "no esperar", aunque al ser una final el encuentro será más trabado.

"El partido del domingo, por más que sea un clásico y uno tenga la expectativa de ver un gran partido, nuestra idiosincrasia y forma de jugar una final quizás no sea para ver un espectáculo de fútbol, el espectador que lo vea y nunca ve el fútbol sudamericano va a ver dos equipos en el que uno le quiere ganar al otro, no creo que vaya a ser un partido muy atractivo en lo visual, sino un partido trabado, en el que no se verá lo mejor de River o Boca", admitió.

En cualquier caso, pronosticó un partido "extremadamente parejo" y reafirmó que su Boca Juniors es un equipo que "te ataca y te hace goles".

Preguntado por futbolistas concretos, como el delantero Carlos Tévez, Barros Schelotto recordó que en la ida protagonizó "un buen segundo tiempo" y que tiene "experiencia y trayectoria", algo que hace que en este tipo de partidos "no tenga problema".

En cuanto al portero Esteban Andrada, que llega tras una fractura de mandíbula que le ha dejado fuera dos meses, su entrenador dijo que está "perfecto" y que cuando ha jugado, como en el partido de Superliga Argentina contra Independiente "lo ha hecho bien".

Con referencia a los colombianos, el centrocampista Wilmar Barrios, y los extremos Sebastián Villa y Edwin Cardona, el entrenador de Boca recordó que "siempre han aportado cosas" como titulares o suplentes y tienen "la misma posibilidad que los demás compañeros"

Sobre el joven centrocampista argentino Agustín Almendra, de 18 años, destacó que tiene "muy buena técnica y físicamente se impone" a pesar de su edad y que le consideró para jugar en la ida, por lo que no está descartado.

En cuanto a si Boca Juniors parte con ventaja al no disputar esta vuelta en el Monumental contra una grada contraria, sino en un escenario neutral con aficiones repartidas, dijo que lo que eso no influye a lo que ocurre dentro del campo.

"Cambia solo el escenario de afuera, lo que pasa dentro es lo mismo, de jugar en la Bombonera o River no creo que a los equipos les influya en la forma de jugar", apuntó.

El técnico de Boca Juniors reiteró en varias ocasiones que tanto ellos como River Plate llegaron a la final en "una Libertadores muy difícil" con grandes equipos como los brasileños, Gremio, Cruzeiro o Palmeiras, todos ganadores de esta competición en alguna temporada.

Barrios Schelotto admitió que el resultado de este partido puede influir en si continúa o no en Boca Juniors, ya que su contrato con el club 'xeneize' acaba este 2018.

"Obviamente el resultado de la Libertadores forma parte del análisis que puede hacer de uno como entrenador la dirigencia y tiene que ver con el que puede hacer cualqiuera de estos tres años míos en Boca. No sé si va a ser definitivo para la continuidad o no, no es momento de hablar de mi contrato sino de hablar de lo que va a ocurrir en el partido", zanjó.