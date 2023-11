Wilmar Roldán, en el 'ojo del huracán' por polémica decisión en la final de Copa Libertadores

El primer tiempo de la final de la Copa Libertadores 2023 estuvo muy movido. Además del gol de Germán Cano, que fue el 1-0 a favor de Fluminense sobre Boca Juniors, se presentó una acción que dio para la polémica. Allí, el principal señalado y que se vio envuelto en el 'ojo del huracán' fue el árbitro colombiano Wilmar Roldán, por la decisión que tomó.

Se jugaba el minuto 28 del encuentro y todo estaba 0-0, en ese momento. 'El Xeneize' tenía tiro de esquina a favor y hubo agarrones en el área. Sin embargo, hubo una situación que causó revuelo. Y es que se pasaron de revoluciones. Nicolás Valentini tuvo un fuerte cruce con Ganso, hasta el punto de que le dio un cabezazo en el rostro del jugador brasileño.

Todo fue muy claro y, por eso, los reclamos de los futbolistas del 'Flu' no se hicieron esperar y fueron airados. No obstante, el árbitro colombiano Wilmar Roldán no pitó absolutamente nada y ni siquiera fue a revisar en el VAR. Pedían expulsión o al menos algo más que un simple llamado de atención, pero el juez central no lo vio así y el juego continuó sin problema.

Wilmar Roldán en la final de la Copa Libertadores. Foto: AFP

Vea la polémica decisión de Wilmar Roldán, en Boca Juniors vs. Fluminense, en la final de Copa Libertadores

Valentini y una dura acción contra Ganso en Brasil.



📺 La #GloriaEterna, por #StarPlusLA pic.twitter.com/uoDNu97qHV — SportsCenter (@SC_ESPN) November 4, 2023

