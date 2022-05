Wilmar Roldán: "Yo me siento bien pitando sin VAR, eso obliga al árbitro a estar más concentrado"

Wilmar Roldán fue noticia en las últimas horas al haber llegado a la cifra de 100 juegos arbitrados en la Copa Libertadores. Por esto, el antioqueño habló este miércoles con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y dejó varios apuntes interesantes en dicha entrevista, luego de tantas experiencias vividas en diferentes estadios del continente.

"El primer partido en Copa claro que me acuerdo, eso es como el primer amor que nunca se olvida: fue en marzo de 2008 en un compromiso entre Atlético Maracaibo y Atlas, de México", dijo Roldán de entrada.

El experimentado pito de nuestro país también describió las sensaciones que pasaron por él, el miércoles cuando saltó a la cancha para impartir justicia en el partido entre Estudiantes de La Plata y Nacional, de Uruguay.

"El martes estuve como cuando iba a debutar. Fue una emoción generalizada, de mucha alegría, yo soy hincha de la Copa Libertadores desde que era un niño. Yo veía los partidos de los equipos colombianos, veía estadios llenos como el Pascual, El Campín, el Atanasio y me gustaba. Entonces, la verdad que le cogí amor a la Copa y llegar a mi partido 100 es algo increíble", agregó Roldán.

Es bien sabido que en la actual Libertadores no hay el servicio del VAR, algo a lo que el colombiano no le puso mayor misterio.

"Me siento bien pitando sin VAR, yo llevo 20 años de arbitraje en el fútbol colombiano, 15 años a nivel internacional, entonces si no hay VAR no me hace falta. Al no tenerlo, eso obliga al árbitro a estar más concentrado".

