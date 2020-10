Wilson Pérez analiza el presente de Junior: “Hay esperanza con la Sudamericana, en Libertadores no”

El presente de Junior de Barranquilla no es el mejor. Este miércoles, cayó derrotado frente Barcelona (2-0) en condición de local y complicó la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. Se encuentra tercero en el Grupo A, con seis puntos de 15 posibles y a tres del segundo, Independiente del Valle.

El equipo barranquillero siguió en medio de altibajos y para hablar de la situación, GolCaracol.com habló con Wilson Pérez, quien fue jugador del Junior en la década de los 90.

“Veníamos de una alegría inmensa por lo que había conseguido el equipo. Luego de la salida de Julio Comesaña había mucha expectativa de lo que podía pasar con Amaranto Perea y todos estábamos contentos por las victorias. El primer partido fue de Copa en Ecuador y se ganó muy bien, pero como dice el dicho ‘después de tantas alegrías, vienen las tristezas’. Contra Barcelona se estaban jugando la clasificación, contra un rival que estaba eliminado y que los sorprendió, nunca pensaron que ellos iban a atacar. Hay una esperanza con la Copa Sudamericana porque en la Libertadores están casi que eliminados”, indicó Wilson Pérez.

Al Junior no se le vio de la mejor manera en el partido de la quinta jornada del Grupo A, de la Libertadores.

“Junior no propuso su idea, hizo falta en el primer tiempo Miguel Ángel Borja, no se porqué estaba en el banco, quizá no estaba para jugar los 90. La presencia de él es muy significativa”, agregó Pérez.

El exlateral de la Selección Colombia no entendió la alineación inicial usada por el profesor Perea.

“La delantera tenía que ser Carmelo Valencia y Miguel Borja, no creo que Edwuin Cetré y otros delanteros estén al nivel de Borja. Él es el goleador de Junior, es un jugador determinante, le mete muchas ganas, tiene buena actitud, siempre realiza un gran trabajo”, comentó Wilson Pérez.

Tras este resultado, Wilson Pérez cree que Junior no clasificará a la siguiente fase de la Copa Libertadores, por lo que deberá asegurar su cupo a la Sudamericana.

“Aunque Junior gane el próximo partido no le da, hay que apuntarle a la Sudamericana. La Libertadores te da más prestigio, enfrentas a los campeones de cada país, le ayuda a crecer a la institución, pero no se ha podido”, concluyó.

Por: Néstor Ibarra / @Nestoribarraram